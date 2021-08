Centro de Controle de Zoonoses realiza vacinação antirrábica de cães e gatos neste sábado (21)

Sábado (21) de vacinação antirrábica de cães e gatos, na praça Dalcídio Jurandir, na Cremação. A ação realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) pretende vacinar até às 15h cerca de dois mil animais, com o objetivo de protegê-los de uma possível ocorrência de caso de raiva e contribuir para o controle desse agravo nas espécies, protegendo a saúde humana.

A Coordenadora do CCZ, Betânia Moraes David, explica a necessidade desses donos de animais em vacinar seus pets, pois além de cuidar da saúde deles, podem cuidar da sua própria saúde e de seus familiares: "é muito importante que sejam vacinados, pois estamos falando de uma zoonoses. Uma doença transmissível do animal ao ser humano. Aqui está lotado. Esperamos vacinar 2.000 animais até o final da ação"

A adoção de animais em situação de rua é um ato de amor, mas somente resgatá-los não é suficiente. O Marcelo Souza há alguns meses resgatou o cãozinho que batizou de "Lucky", quando ele apareceu todo maltratado na porta da sua casa. "No mesmo dia que eu o adotei, levei logo a veterinária para saber se ele estava bem. Como ele veio das ruas, eu não sabia nada, nem se ele tinha sido vacinado. A veterinária disse que ele deve ter entre dois e três anos. Eu acho muito importante vir aqui. Eu vim a Marambaia para cá, porque eu amo muito ele, apesar de poucos meses, eu já o amo muito. Acho muito importante essas ações, a participação das pessoas", disse Marcelo após vacinar o pet. "Pela quantidade de pessoas aqui, tá sendo rápido. Passei uma hora até ele ser vacinado. Protege todo mundo, fiquei preocupado com essa questão da raiva, de ele morder alguém brincando, né, não sabíamos se ele já tinha sido vacinado. Mas agora eu estou tranquilo", comentou.

Belém está há 37 anos sem registro de casos de raiva humana. A vacinação neste sábado (21) vai até às 15h, e para quem não conseguir vacinar os seus animais de estimação, a outra oportunidade será no dia 6 de novembro, no dia D, com vacinação em todo o Estado. Mas quem ainda vai levar o seu pet hoje, deve se atentar às recomendações:

Devem ser vacinados animais saudáveis, a partir dos 3 meses de idade. O CZZ orienta que apenas um tutor compareça levando o animal. É indicado que cães estejam com coleiras e focinheiras e gatos em caixa de transporte.