Centro de Belém tem pontos de alagamento após forte chuva e maré alta nesta quarta-feira

Após a forte chuva que caiu durante toda a madrugada e maré alta na manhã desta quarta-feira (10), diversas áreas no centro de Belém tiveram pontos de alagamento. Bairros como o Umarizal e Campina ficaram embaixo d’água ao longo de todo o dia. Ainda pela tarde desta quarta-feira, condutores e pedestres ainda enfrentavam os transtornos causados pelo alagamento.

A chuva da madrugada desta quarta-feira coincidiu com a maré alta, o que explica os transtornos logo no início da manhã. Segundo a tábua de marés em Belém, houve maré alta no começo da madrugada desta quarta-feira de 3.8 m às 0h17. Já no final da manhã, às 12h06, foi registrada um nível de 3,7 m na alta das marés.

Na avenida Visconde de Souza Franco, a "Doca", no Umarizal, diversos foram os pontos de alagamento registrados ainda no início da tarde ao longo de toda a extensão da avenida, dificultando o fluxo do trânsito. Por conta disso, o trânsito chegou a ficar lento e congestionado neste perímetro. Com o difícil escoamento no trecho, a água ficou empoçada em boa parte da pista. Até por volta das 14h30 o trânsito seguia de forma lenta.

Já na rua 15 de Novembro com a avenida Portugal, nas proximidades do mercado do Ver-O-Peso, no bairro da Campina, grande parte da extensão da via ficou tomada pelo aguaceiro. Motoristas que precisavam trafegar pelo trecho precisavam reduzir a velocidade para conseguir passar sem causar quaisquer danos aos veículos. Os comerciantes ambulantes do entorno tiveram dificuldades para armar as barracas.

Rua ficou totalmente tomada pelo aguaceiro (Reprodução / Redes Sociais)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer sobre o que é feito para conter os alagamentos. A reportagem aguarda retorno.

Tábua de marés em Belém

Quinta-feira, 11

1h05 – 3,6 m

12h47 – 3,6 m

Sexta, 12

1h52 – 3,5 m

13h26 – 3,4 m

Sábado, 13

2h36 – 3,2 m

14h10 – 3, 3 m

Domingo, 14

A mais alta será 14h59 – 3,0 m