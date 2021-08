Central de Testagem realizou mais de dois mil testes contra a covid-19 no Aeroporto de Belém

O Aeroporto Internacional de Belém conta com a Central de Testagem RT-PCR para Covid-19, parceria da Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e do Laboratório Central do Estado (Lacen). Desde o dia 21 de julho passado, a Central já realizou 2.280 testagens em pessoas que desembarcaram, na capital paraense, vindas de voos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, onde já existe circulação comunitária da variante Delta da Covid-19. Com informações da Agência Pará.

A testagem é voluntária, segundo a diretora de Vigilância Sanitária da Sespa, Milvea Carneiro. Ela informou que os passageiros são abordados por técnicos da Sespa já na sala de desembarque, após, em caso de aceitação, eles são direcionados à Central de Testagem, onde são atendidos pelos profissionais do Lacen para o preenchimento de ficha com dados pessoais e a realização de coleta de Swab nasofaríngeo.

Diretora técnica do Lacen, Valnete Andrade, afirmou que o fluxo não toma muito tempo do passageiro, que fornece alguns dados e sobretudo informa onde ficará no Estado. "Fizemos desta forma para tornar dinâmico esse atendimento”, disse.

De acordo com a Sespa, o resultado do teste é enviado para o e-mail do passageiro num prazo de até 48 horas após a coleta. Caso seja positivo para Covid-19, a equipe de Vigilância Epidemiológica do município de destino do passageiro é acionada pela Sespa, para que sejam providenciadas ações de investigação, como o monitoramento do paciente e dos seus contatos. “As amostras positivas são testadas por sequenciamento genético para pesquisa das novas variantes”, ressalta Valnete.

O serviço prossegue por tempo indeterminado no Aeroporto Internacional de Belém durante 24 horas ao dia, de domingo a domingo, com equipes de dez pessoas atuando em cada turno. Além do Pará, somente o Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, oferece o serviço de testagem voluntária para Covid-19 em aeroportos.

Em Belém, as atividades contam com o apoio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). “Mesmo que a testagem seja voluntária, grande parte dos passageiros que aceitou fazer o teste aprovou a medida adotada pelo Governo do Estado, inclusive repercutindo em postagens nas redes sociais ou agradecendo por e-mail”, atesta Valnete Andrade.

“Essa avaliação dos passageiros é importante, considerando que, desta forma, estamos fazendo uma busca ativa de pessoas com suspeita, sejam assintomáticas ou não”, destacou o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.