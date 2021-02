Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores de Ananindeua no final da manhã desta terça-feira (2). Centenas de pacotes de cerveja caíram de um caminhão próximo à rotatória do 40 Horas, no município de Ananindeua. A carga está espalhada pela via e, por isso, o trânsito ficou mais lento naquele local.

