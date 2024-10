Cemitérios Santa Izabel e São Jorge são limpos para receber visitantes no Dia de Finados

Os dois maiores cemitérios públicos de Belém - o cemitéro Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia - passaram por uma operação de limpeza e organização para receber os 65 mil visitantes estimados para o Dia de Finados, no próximo sábado (02/11). A data é o momento da maior quantidade de visitantes nos dois cemitérios públicos administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). No Dia de Finados, haverá missa no cemitério Santa Izabel, às 8h, e no São Jorge, às 9h.

O fluxo de visitas às sepulturas inicia já na sexta-feira (01/11), e segue até domingo (03/11). Segundo a direção do Departamento de Administração de Necrópoles (Dane) da Seurb, a estimativa é que do total de 65 mil pessoas que cirularão nos cemitérios, 40 mil serão no Santa Izabel, onde há 50 mil sepulturas, e 25 mil no São Jorge, lugar que conta com 25 mil sepulturas.

Na sexta-feira (01/11) e no sábado (02/11), os portões estarão abertos das 7h às 17h nos dois cemitérios. No domingo (03/11), o horário será das 8h às 13h.

O secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa, informou que os trabalhos são realizados periodicamente nos cemitérios e para o Dia de Finados houve reforço nos serviços à conservação dos cemitérios. Dentre os serviços estão a capinação, varrição, retirada de entulho, poda de árvores, manutenção da rede de luminárias, pintura do pórtico de entrada e pintura do meio-fio interno e externo.

Os serviços envolvem 210 trabalhadores no Santa Izabel e São Jorge e terminam até esta quarta-feira, 30. “Intensificamos os trabalhos com a nossa equipe interna desde o dia 2 de setembro. Além dos servidores lotados nos cemitérios, que são 60, disponibilizamos mais 150 trabalhadores para o evento, totalizando assim 210 trabalhadores. Os serviços estão sendo finalizados até quarta, 30”, explicou José Roberto Ribeiro, diretor do Dane/Seurb.

O diretor orienta que o público faça as homenagens para o Dia de Finados dentro do horário estabelecido pelas Administrações dos cemitérios. “Pedimos que venham fazer suas homenagens dentro do horário estabelecido pela Administração. Nos dias do evento não haverá o chamado serviço de localização, que será disponibilizado até sexta-feira, dia 1º de novembro, para que não haja tumulto em nossa Secretaria, uma vez que o volume de visitantes aumenta consideravelmente”, solicita o diretor do Dane/Seurb.

A segurança contará com uma força-tarefa, que envolve também a Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Economia (Secon), Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros.