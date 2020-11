Cemitérios registram aglomerações na véspera do Dia de Finados em Belém

Na véspera do Dia de Finados, muitas pessoas visitaram familiares e amigos falecidos nos cemitérios de Belém na manhã deste domingo (1º), criando aglomerações. A visitação nos cemitérios públicos da capital foi liberada na data, desde que fossem seguidos os protocolos sanitários específicos para esses espaços, conforme previsto no decreto nº 96.885, de 4 de agosto. As equipes das Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), Meio Ambiente (Semma) e Urbanismo (Seurb) fizeram um mutirão de limpeza para deixar as necrópoles organizadas para receber os visitantes.

Em um cemitério localizado na rua José Bonifácio, o horário de visitação foi de 8h às 13h neste domingo e será de 8h às 16h nesta segunda, de acordo com a Guarda Municipal, que fazia o controle das medidas restritivas contra o novo coronavírus na entrada do espaço. Todas as pessoas deviam entrar de máscara e higienizar as mãos com álcool em gel. Além disso, só uma entrada funcionou, para que a equipe pudesse ter melhor noção de quantas pessoas entravam no cemitério. O inspetor Marcos Lima, comandante da Guarda Municipal no local, disse que poucas pessoas compareceram sem sua máscara, mas foram avisadas de que não poderiam entrar, e precisaram comprar o adereço dos vendedores ambulantes na porta do cemitério.

A comerciante Rosana Conceição, de 51 anos, vende flores em uma barraca que fica na calçada, em frente ao espaço. Segundo ela, o movimento começou a crescer na quarta-feira (28), mas diz que esperava mais pessoas no domingo. "Hoje tem pouca gente, ontem tinha mais. Ainda tá cedo, tenho boas expectativas, até porque compram muito o arranjo que eu vendo", disse. Já Elielza Aparício, de 53 anos, vendo água e refrigerante para os visitantes, mas relatou a dificuldade em suas vendas este domingo. "Comprei muito produto, espero vender. Mas acho que a segunda-feira vai ser o melhor dia".

Uma das visitantes no cemitério era a aposentada Edilene Rodrigues, de 63 anos. Ela sempre faz sua visitação no dia do feriado, mas neste ano optou por ir até o cemitério um dia antes, por conta da pandemia. "Quis evitar aglomerações. No sábado estava cheio, e acho que na segunda também vai ser", opinou. Edilene foi visitar seu pai, avós e tios. A monitora de eventos Fernanda Barroso, de 29 anos, por sua vez, estava visitando o filho e a mãe, e preferiu ir domingo pelo mesmo motivo. "Preferi evitar sufoco, não sei como vai ser esse feriado".

Em outro cemitério, localizado no bairro do Tapanã, em Belém, o movimento era muito fraco na manhã de ontem. A vendedora de flores Amanda Santos, de 42 anos, foi até lá para ajudar a mãe em suas vendas, mas diz que não adiantou. "Acho que amanhã vai ser melhor, mas, de qualquer forma, não vai dar tanta gente por causa da pandemia", argumentou. No entanto, a opinião dos visitantes era outra: eles optaram por domingo por acharem que o local ficará lotado nesta segunda-feira de feriado.

Sancler Leite, da Agência Sanitária de Icoaraci, pontuou que todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus estão sendo cumpridas no cemitério, como uso de máscaras e higienização na entrada.

Confira as principais regras previstas no decreto:

- Espaços fechados têm acesso restrito;

- Uso de máscara é obrigatório no interior dos cemitérios;

- É necessário fazer higienização pessoal e manter o distanciamento social;

- Pessoas do grupo de risco não poderão acessar as necrópoles e devem permanecer em casa.