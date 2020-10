Cemitérios públicos recebem manutenção para o Dia de Finados

A visitação nos cemitérios públicos de Belém estará liberada neste Dia de Finados, 02 de novembro, seguindo o protocolo sanitário especifico para esses espaços, conforme previsto no anexo 14, do Decreto Municipal Nº 96.885, de 4 de agosto. Desde a última semana, equipes das Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), Meio Ambiente (Semma) e Urbanismo (Seurb) estão fazendo um mutirão de limpeza para deixar as necrópoles organizadas para receber os visitantes.

Tradicionalmente, essa data concentra o maior fluxo de visitantes. Os cemitérios administrados pela Seurb (Santa Izabel, São Jorge e Soledade), recebem cerca de 45 mil pessoas nessa época, sendo 30 mil somente no primeiro.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) iniciou a limpeza dos cemitérios públicos de Belém no último dia 20. O primeiro a receber o serviço foi o Santa Izabel, maior cemitério público da capital, localizado no bairro do Guamá, onde atuam quase 100 agentes.

O Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também está recebendo serviços de capinação, roçagem, varrição e lavagem feita por uma equipe de quase 90 auxiliares de serviços gerais. Além desses dois, também recebem as ações da Sesan os cemitérios da Soledade, em Batista Campos, onde trabalham 20 pessoas, e o cemitério do Tapanã, que recebe uma frente de limpeza feita por quase 80 auxiliares.

Horário

Nos cemitérios Santa Izabel e São Jorge, o horário de visitação na segunda-feira, 2, será das 7h às 16h. O horário de funcionamento normal, de segunda a sexta-feira, é das 8h as 17h, e aos sábados e domingos, das 8h às 13h. Já no cemitério Soledade, o horário de visitação será das 7h às 13h.

No dia 02, a secretaria da administração dos cemitérios abrirá às 8h para atender, apenas, os sepultamentos a serem realizados nesse dia e que deverão ocorrer das 8h às 13h. A secretaria não estará fornecendo orientações sobre localização de sepulturas.

Recomendações

Os cemitérios vão continuar seguindo o protocolo sanitário da Sesma/Devisa. “Por isso, para evitar aglomeração de pessoas, os espaços fechados dos cemitérios terão acesso restrito, como a Administração, cujo atendimento será direcionado exclusivamente para informações sobre os sepultamentos ocorridos no dia. Não serão fornecidas iinformações sobre localização de sepulturas, por exemplo”, adverte a diretora do Departamento de Necrópoles da Seurb, Simone Aguiar.

Dentre as recomendações do protocolo sanitário está o uso obrigatório de máscara no interior dos cemitérios, bem como regras de higiene pessoal e distanciamento social. Pessoas do grupo de risco não poderão acessar as necrópoles e devem permanecer em casa.

A Seurb reforça que a responsabilidade sobre a manutenção e zelo pelas sepulturas é dos proprietários. Em caso de violação ou dano, a administração do cemitério deve ser acionada para tomar as providências cabíveis.

Icoaraci - Os cemitérios Parque do Tapanã e Santa Izabel, administrados pela Agência Distrital de Icoaraci, irão funcionar no dia 2 de novembro, das 7h às 17h. A limpeza está sendo feita para receber os visitantes.

Segurança e Ordenamento

A Guarda Municipal de Belém vai atuar nos principais cemitérios de Belém durante o Dia de Finados. Na área interna dos cemitérios, os visitantes terão o apoio do efetivo a GMB e, na área externa e entorno, o apoio será por meio dos motopatrulheiros da GMB, em parceria com a Polícia Militar.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) estará com agentes de trânsito posicionados nos cemitérios de São Jorge, Tapanã e Icoaraci durante todo o horário de visitação no Dia de Finados, para garantir a fluidez no trânsito.

No caso específico do cemitério de Santa Isabel, que costuma ter um maior fluxo de veículos no entorno, a SeMOB estará com duas viaturas posicionadas na confluência da avenida José Bonifácio com Rua dos Caripunas para fazer o fechamento do trânsito e desvios necessários caso seja preciso isolar o quarteirão de entrada do cemitério, garantindo assim maior fluidez e mobilidade para o acesso dos visitantes. A Ordem Pública fará a fiscalização para conter aglomerações.