Cemitérios municipais de Belém terão horário especial nos dias 1º e 2 de novembro; confira

Os cemitérios municipais de Belém terão horário especial de atendimento administrativo nos dias 1º e 2 de novembro, devido ao grande fluxo de visitantes durante o feriado de Finados. Nesses dias, os portões estarão abertos das 8h às 17h, com atendimento administrativo até às 16h, e sepultamentos até às 12h. O horário de atendimento foi ampliado em quatro horas em relação ao funcionamento habitual, garantindo mais conforto e organização ao público. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

Durante o feriado, só não haverá atendimento para informações sobre localização de sepulturas, em razão da alta demanda de visitantes. A medida visa assegurar fluidez, segurança e qualidade no atendimento ao público. A Sezel orienta que quem precisar de informações administrativas ou sobre localização de sepulturas procure o atendimento nas secretarias dos cemitérios durante a semana que antecede o feriado.

Com o horário de atendimento estendido para o Dia de Finados, a Prefeitura informou que reforça o compromisso com o acolhimento, a segurança e a organização dos espaços públicos, garantindo o bom funcionamento dos cemitérios e o respeito à população belenense.

Fonte: Prefeitura de Belém