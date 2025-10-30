Capa Jornal Amazônia
Cemitérios municipais de Belém terão horário especial nos dias 1º e 2 de novembro; confira

Durante o feriado, só não haverá atendimento para informações sobre localização de sepulturas, em razão da alta demanda de visitantes

Dilson Pimentel
fonte

Os cemitérios municipais terão horário especial de atendimento administrativo nos dias 1º e 2 de novembro, devido ao grande fluxo de visitantes durante o feriado de Finados (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Os cemitérios municipais de Belém terão horário especial de atendimento administrativo nos dias 1º e 2 de novembro, devido ao grande fluxo de visitantes durante o feriado de Finados. Nesses dias, os portões estarão abertos das 8h às 17h, com atendimento administrativo até às 16h, e sepultamentos até às 12h. O horário de atendimento foi ampliado em quatro horas em relação ao funcionamento habitual, garantindo mais conforto e organização ao público. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

Durante o feriado, só não haverá atendimento para informações sobre localização de sepulturas, em razão da alta demanda de visitantes. A medida visa assegurar fluidez, segurança e qualidade no atendimento ao público. A Sezel orienta que quem precisar de informações administrativas ou sobre localização de sepulturas procure o atendimento nas secretarias dos cemitérios durante a semana que antecede o feriado.

Com o horário de atendimento estendido para o Dia de Finados, a Prefeitura informou que reforça o compromisso com o acolhimento, a segurança e a organização dos espaços públicos, garantindo o bom funcionamento dos cemitérios e o respeito à população belenense.

SERVIÇO:

Horário especial de atendimento administrativo nos dias 1º e 2 de novembro nos dias 1º e 2 de novembro.

Nestes dias, os portões estarão abertos das 8h às 17h, com atendimento administrativo até às 16h, e sepultamentos até às 12h.

O horário de atendimento foi ampliado em quatro horas em relação ao funcionamento habitual, garantindo mais conforto e organização ao público.

Fonte: Prefeitura de Belém

 

cemitérios municipais de belém terão horário especial nos dias 1º e 2 de novembro

dia de finados

Belém
