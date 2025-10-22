Cemitérios de Belém terão horário ampliado para o Dia de Finados; veja como será o funcionamento

A Prefeitura de Belém anunciou nesta quarta-feira (22) que os cemitérios municipais terão horário especial de funcionamento nos dias 1º e 2 de novembro, por conta do feriado de Finados. A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), tem o objetivo de garantir mais conforto e organização diante do aumento esperado no número de visitantes.

Durante o feriado, os portões estarão abertos das 8h às 17h, com atendimento administrativo até as 16h e sepultamentos permitidos até às 17h. O horário foi ampliado em uma hora em relação ao funcionamento habitual.

Segundo a Sezel, não haverá atendimento para informações sobre localização de sepulturas nos dias 1º e 2 de novembro, devido à grande movimentação de pessoas. Por isso, o órgão orienta que quem precisar dessas informações procure os cemitérios durante a semana anterior ao feriado, para evitar filas e garantir mais agilidade.

A prefeitura reforça o compromisso com a segurança, a fluidez e o acolhimento dos visitantes nos espaços públicos durante o período de homenagens.

Serviço – Cemitérios de Belém no Finados 2025

Dias: 1º e 2 de novembro

Funcionamento: das 8h às 17h

Atendimento administrativo: até as 16h

Sepultamentos: até as 17h

Localização de sepulturas: atendimento apenas na semana anterior ao feriado

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)