Cemitérios de Belém já estão prontos para visitação do Dia das Mães; confira os horários

O trabalho de manutenção e limpeza nos cemitérios Santa Izabel e São Jorge, em preparação para o Dia das Mães, já foi finalizado. As Secretaria de Saneamento (Sesan) e de Urbanismo (Seurb) roçaram e capinaram os locais, assim como retiraram entulho e lixo das alamedas e arredores de sepulturas. Além desses serviços houve a manutenção de pontos de iluminação, com a troca de lâmpadas e equipamentos das luminárias.

A preparação para o Dia das Mães, além da manutenção e limpeza, terá a parceria de órgãos de segurança pública, o que trará mais segurança e comodidade aos visitantes, mas também para os vendedores.

Para o final de semana da data comemorativa, a expectativa de público para os cemitérios administrados pela Prefeitura de Belém é de aproximadamente 40 mil no Santa Izabel e 20 mil no São Jorge, sendo 25 e 15 mil apenas no domingo, 14, respectivamente.

O diretor do departamento de Necrópoles da Seurb, Lucas Farias, disse que “os serviços de manutenção e limpeza foram concluídos bem rapidamente, principalmente porque intensificamos os trabalhos que são feitos todos os dias”.

Locais: cemitério São Jorge, localizado na Rua da Mata, no bairro da Marambaia; cemitério Santa Izabel se localiza na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá.

Horários: das 7h às 16h no sábado (13) e domingo (14).