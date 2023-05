Restaurantes projetam Dia das Mães com ‘casa cheia’

Proprietários de restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação fora de domicilio de Belém estão otimistas com a movimentação prevista para o próximo domingo (14), quando será celebrado o Dia das Mães. Com a proximidade da comemoração, a demanda por reservas está em alta e alguns espaços já preparam ações especiais para atrair ainda mais público.

O empresário Paulo Victor Braga é proprietário de dois restaurantes de culinária oriental no bairro de Batista Campos e em um shopping do Reduto e ressalta que a data é uma das mais significativas para o negócio, perdendo apenas para o Dia dos Namorados. “O domingo das mães é uma das datas mais importantes do ano para o setor. O aumento no movimento normal gira em torno de 30% a 35%. No shopping, teremos esse parâmetro pela primeira vez este ano”, comenta ele que já observa uma procura crescente pelas reservas.

“As reservas são uma comodidade para quem não quer arriscar ou esperar e ter sua mesa garantida. Elas já estão quase esgotadas, pois temos um limite de reservas de mesas, mas além disso abriremos normalmente para ordem de chegada também e fila de espera por aplicativo”, ressalta Paulo Victor.

O empresário Paulo Victor Braga preparou mimos para funcionárias e clientes que visitarem as unidades do seu restaurante (Carmem Helena / O Liberal)

As expectativas também são positivas para Ana Paula Chaves, que possui um restaurante no bairro de Nazaré. “Particularmente, em função de nossa localização, o Dia das Mães só perde para o Círio, mas estamos bem otimistas em relação a este ano”, diz a empresária. Na avaliação dela, diversos aspectos, como o fim das restrições sanitárias relacionadas à covid-19 e os índices econômicos mais estáveis favorecem a atividade do setor.

A combinação desses fatores aliado ao caráter afetivo do dia tornam a ocasião ainda mais representativa para o mercado e para as famílias. “É uma data muito importante para o comércio em geral, e para nosso setor então nem se fala! É dia de tirar a mamãe de casa, dia de satisfazê-la em tudo, sem nenhum tipo de preocupação com a arrumação da casa para receber a família ou com o cardápio para agradar a todos. Levar a mãe para almoçar ou jantar é o ideal! Logo, restaurantes e similares sempre lotam neste dia! ‘Casa cheia’ como costumamos dizer em nosso ramo”, comenta.

A empresária Ana Paula Chaves diz que o Dia das Mães é tradicionalmente um dia de casa cheia nos restaurantes (Carmem Helena / O Liberal)

O restaurante de Ana Paula não oferece reservas, mas ela garante estará preparada para atender a toda demanda espontânea do dia, com equipes treinadas e cardápio variado para a data. “Trabalharemos somente para o almoço, das 11h30 às 16h, com um super buffet que inclui saladas frias para entrada, pratos quentes, acompanhamentos e sobremesas”, acrescenta.

A garantia a tranquilidade dos lugares reservados e a programação festiva são combinadas ainda com ações promocionais alusivas à data. Nos restaurantes de Paulo Victor Braga, por exemplo, as clientes serão presenteadas com um mimo surpresa. “Isso fideliza mais o cliente. É um gesto de carinho para dar neste dia tão especial”, destaca o empresário.