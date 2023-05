Em Belém, cresce movimento de compras no comércio pelo Dias das Mães

“Eu não tenho feito pesquisa, eu vou e compro. É muita correria no dia a dia, para mim”, enfatizou a empresária Ozilene Machado, no shopping center, na noite desta segunda-feira (8), no bairro do Reduto, em Belém. Ela foi exceção entre mulheres e homens ouvidos pela reportagem sobre a compra de presentes para o Dia das Mães, no próximo domingo (14).

Em geral, todos as pessoas disseram que querem presentes com a média de R$ 100. Os próprios comerciários apontaram que as pessoas seguem com as pesquisas de preços e fazem a relação custo versus benefício na hora de comprar.

Os vendedores também disseram que o movimento aumentou no último final de semana, de 6 e 7, e a expectativa deles é de boas vendas nos próximos dias, principalmente, a partir da quarta-feira (10).

Promoções e novidades

Com mais de 15 anos de experiência em vendas no comércio da capital paraense, Gisele Lobo estava à frente do atendimento em uma loja de roupas e acessórios femininos, no shopping do bairro do Reduto, na noite desta segunda-feira. O diferencial dessa loja são os modelos plus size (tamanho grande: GG (48) , XG (50) e XGG (52/54), e eles têm preço a partir de R$ 100..

“Foi bem legal o último final de semana, a gente todo ano tem lançamentos exclusivos e temos também a ação ‘compre e ganhe’’. Em cada compra de R$ 499, o cliente concorre a um cupom ganha de compras de mil reais, são atrações que a gente oferece, e ganha a mãe e ganha o filho”, afirmou a vendedora.

Sobre os itens que mais saíram, no último final de semana, a vendedora apontou os tênis, com preços variando entre R$ 249,90 a 2.490,90. “Já as bolsas que mais temos vendido estão por R$ 199,90 , mas elas podem chegar até R$ 3. 379,90, temos mochilas em torno de R$ 339,90", informou Gisele Lobo.

Comemoração cara

“Minha mãe é cara, ela gosta de coisas para ela e não para casa. Eu vou dar uma roupa, um vestido. Antigamente, a gente comprava uma blusa, aqui, de 40 a 60 reais, agora não, agora é a partir de 80 reais", disse a empresária Ozilene Machado, que disse acima não ter tempo para a tradicional pesquisa de preços.

Ela contou ainda que antes comprava presentes para as quatro irmãs, para tia também e outras pessoas. “Hoje, eu vou priorizar minha mãe e as minhas irmãs. Vou comprar no cartão parcelado em até três vezes. Eu acho que dá porque ainda tem o almoço e aí vai fazer cabelo, fazer unha, fazer isso e aquilo, é um dia caro, que este ano deve ficar por uns R$ 800. E, ainda tem a minha sogra’’, disse Ozilene sorrindo.

A fisioterapeuta Jéssica Guedes estava com o filho Pedro, de um ano e três meses, e o marido, o geólogo Leonardo. Ela experimentava um tênis no valor de R$ 220, presente escolhido por ela para si pelo Dia das Mães.

Jéssica afirmou que pesquisou valores na internet e comprou um perfume de uma grande rede de perfumaria, por indicação de uma amiga vendedora. “Eu vou dar este perfume para a minha mãe, ele custou R$ 160. Paguei à vista e economizei R$ 20, achei bom. Eu faço pesquisa e observo o preço e a qualidade”, enfatizou a fisioterapeuta.

Sobre o presente da sogra, ela disse que o marido acha melhor levar a mãe ao shopping para que ela mesma escolha o presente.

“A gente ainda considera o movimento pequeno, né, mas espera que aumente porque é assim o cliente deixa para a última hora mesmo”, comentou a vendedora Bruna Marques. Ela informou que a loja de acessórios, em que trabalha, vende bastante tênis.

“Os tênis estão de R$ 249,90 a R$ 2.999,90; a bolsa que mais sai está por R$ 199,90, mas ela pode chegar até R$ 3. 379,90. Temos mochilas em torno de R$ 339,90”, disse Bruna, com oito anos na loja.