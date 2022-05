Cemitérios de Belém devem receber cerca de 40 mil visitantes no Dia das Mães

No próximo domingo (8), data em que é celebrado o Dia das Mães, o movimento de visitantes nos cemitérios de Belém e região deve aumentar. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), nos cemitérios Santa Izabel (Guamá) e São Jorge (Marambaia), são esperados cerca de 40 mil visitantes.

Para disponibilizar um ambiente mais confortável aos visitantes no momento das homenagens, os dois cemitérios estão recebendo serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas até sexta-feira (6). O Departamento de Iluminação Pública da Seurb realizou também a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios.

Horário de funcionamento

Na sexta-feira, 6, as portas dos cemitérios públicos - Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia - estarão abertas a partir das 8h e serão fechadas às 17h. No sábado (7), e no domingo (8), as portas se abrem às 7h e fecham às 16h. No cemitério de Santa Izabel, será celebrada a tradicional missa das 7h30, e no cemitério São Jorge, a missa ocorrerá às 8h.

Icoaraci

No cemitério público do Tapanã, administrado pela Agência Distrital de Icoaraci, as equipes de limpeza também realizam serviços de raspagem, capinação e a retirada de sepulturas antigas, para deixar o local pronto para as visitações. O horário de funcionamento no sábado e domingo será de 8h até 16h.

Mosqueiro

Os três cemitérios públicos de Mosqueiro, São José (Vila), Santa Maria (Carananduba) e Santo Odorico (Baía do Sol), também estão sendo preparados para o final de semana com serviços de limpeza e roçagem. O horário de funcionamento dos cemitérios em Mosqueiro para sábado e domingo também será das 8h às 16h.

Cuidados

A Seurb orienta que, por se tratar de um período intenso de visitação nos cemitérios, o público deve antecipar as visitações, para evitar aglomerações no domingo.

Segurança

A segurança nos cemitérios públicos da capital e distritos de Icoaraci e Mosqueiro será reforçada pelos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) durante o final de semana para prevenir e garantir a tranquilidade dos visitantes. Estarão envolvidos no patrulhamento cerca de 160 agentes agentes do Grupamento Operacional, através das seis inspetorias de base e dos grupamentos de Ações Táticas-GAT, Ações Táticas com Cães- ATAC, Ronda Ostensiva Municipal- ROMU e dos motopatrulheiros da Ronda da Capital- RONDAC - 22 viaturas e nove motos -, divididos em dois turnos. Os agentes vão realizar patrulhamento e rondas a pé e motorizados dentro dos cemitérios e nas imediações, com ações preventivas por viaturas e motos.

A GMB orienta e alerta os visitantes do cemitério a adotarem medidas de segurança, como não deixar objetos no interior dos veículos e ficar atentos ao celular e bolsa e, caso perceba qualquer atitude suspeita, as pessoas devem procurar o guarda municipal mais próximo.

“A GMB estará com seu efetivo empregado nos cemitérios para proteger e dar assistência à comunidade. A população deve ficar tranquila nesta data, porém, precisa estar atenta e tomar alguns cuidados como, não deixar os celulares nos bolsos de trás, confirmar se o veículo está trancado e se o alarme foi acionado,” orienta o inspetor-chefe da Divisão de Operações, Carlos Siqueira.

Serviço

Cemitérios públicos Santa Izabel e São Jorge

Sexta-feira (6): 8h às 17h

Sábado (7) e domingo (8): 7h às 16h

Cemitério público do Tapanã

Sábado (7) e domingo (8): 8h até 16h

Cemitérios públicos de Mosqueiro, São José (Vila), Santa Maria (Carananduba) e Santo Odorico (Baía do Sol)

Sábado(7) e domingo (8): 8h às 16h