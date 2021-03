Cemitério Santa Izabel recebe mutirão de limpeza da Prefeitura

Mais de 60 agentes atuam em duas frentes de serviços de limpeza no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), em cooperação com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), e integra um programa de ações nas necrópoles da capital paraense.

As equipes de agentes são divididas em setores de varrição, capinação, caiação, roçagem e retirada de produção. Além do interior dos cemitérios, os agentes também estão atuando nos arredores, com limpeza e retirada de entulho.

Necrópoles

Além do Cemitério Santa Izabel, a limpeza também será realizada no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia; Cemitério São José, no Bengui, e no Cemitério Soledade, em Batista Campos.

Segundo o diretor de Departamento de Necrópoles (Dane) da Seurb, Lucas Farias, a operação no Cemitério Santa Izabel faz parte do cronograma de ações de limpeza emergencial nos cemitérios administrados pela Seurb. “O objetivo dos serviços é deixar o ambiente mais digno e humano para os visitantes e funcionários. É um mutirão de limpeza muito importante, não só na aparência, mas implica, também, no tráfego e na acessibilidade de visitação", afirma o diretor.

Surpresa

O mutirão de limpeza vem sendo aprovado por quem passa pelo cemitério. É o caso da aposentada Ruth de Castro, de 60 anos. “Procuro manter limpa a sepultura do meu esposo, falecido há dez anos, mas quando cheguei hoje pela manhã já encontrei o espaço limpo e roçado. Confesso que fiquei surpresa, pois o cemitério estava praticamente abandonado, anteriormente”, comentou a aposentada.

O secretáro municipal de Urbanismo, Deivison Alves, alerta que as famílias devem manter os cuidados com as sepulturas. “Muitas pessoas abandonam os túmulos, e eles ficam com mato alto e sujos, o que acarreta em trabalho redobrado nos mutirões de limpeza. A responsabilidade da Prefeitura é cuidar do entorno, mas acaba sendo preciso limpar essas sepulturas abandonadas também”, destaca o secretário.

As duas frentes de limpeza contam com mais de 60 agentes (Ascom / Seurb)

A Seurb iniciou os serviços de limpeza no Cemitério Santa Izabel na segunda-feira (8), e as atividades estão previstas para serem concluídas até o dia 27.

Prevenção

O monitoramento dos cemitérios administrados pela Seurb segue todos os protocolos definidos pelos órgãos de saúde e fiscalização para evitar a covid-19.

“Estamos orientando diariamente para que as pessoas cumpram o distanciamento e evitem aglomeração. Tanto para visitantes quanto funcionários, é obrigatório o uso de máscara e álcool em gel no interior do cemitério", ressalta Lucas Farias, do Dane Seurb.