CCBEU celebra 69 anos em Belém, empossa novos sócios e projeta contribuições para a COP 30

O Centro Brasil Estados Unidos (CCBEU) celebrou na noite desta quinta-feira (26) os seus 69 anos de atuação em Belém em cerimônia na sede da instituição, localizada na travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos. O evento reuniu figuras importantes da educação e da história do CCBEU, além de personalidades ligadas à cultura e à diplomacia. Entre os presentes, esteve Liz Detmeister, conselheira do Serviço de Imprensa, Educação e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Durante a cerimônia, foram empossados os novos ​sócios da instituição, incluindo Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, representada por Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo. Na ocasião, a presidente do Conselho de Administração do CCBEU, Ana Celeste Franco, também assinou o Ato Comemorativo dos 70 anos do Centro, que será celebrado no próximo ano.

Em seu discurso, Ana Celeste destacou a longevidade da instituição, que há quase sete décadas se mantém comprometida com o ensino da língua inglesa e a difusão das culturas americana e brasileira. “Completar 69 anos de um curso de inglês não é uma missão muito fácil. São poucos os cursos de inglês tão longevos quanto o CCBEU”, afirmou. Ela ressaltou que, além do ensino, o centro também desempenha um papel cultural importante na cidade. Ana Celeste destacou ainda que 2025 será um ano de celebrações. “Assinamos hoje um ato comemorativo nos comprometendo a celebrar, durante todo o ano de 2025, os 70 anos do CCBEU”, declarou.

A programação comemorativa, segundo Ana Celeste, contemplará alunos e o público externo, com apoio da Embaixada Americana. “Nós também temos programas que são gratuitos e voltados para os alunos e professores de escola pública. Então, todo esse público certamente será contemplado com as nossas ações ano que vem. E nós teremos também, acontecendo aqui no CCBEU, a exposição dos 200 anos de relações Brasil-Estados Unidos, tudo por conta da COP 30 e dos nossos 70 anos”, adiantou.

Jorge Alex Athias, ex-presidente do CCBEU e antigo aluno da instituição, falou sobre sua trajetória, desde os tempos de estudante na década de 1970 até sua atuação como presidente. Ele recebeu uma homenagem especial pelo legado construído dentro do Centro. “O CCBEU faz parte da minha vida, mas também faz parte da vida de dezenas de estudantes do Pará. Aqui passaram muitos alunos que assumiram cargos importantes”, contou. Ele reforçou o papel cultural da instituição. “O CCBEU não é uma mera escola de inglês, é um centro cultural ligado ao teatro, à música, às artes plásticas e à fotografia. É uma instituição sem fins lucrativos que pertence à cidade de Belém, e por isso deve ser prezada e apoiada”, destacou.

A conselheira Liz Detmeister também falou sobre a importância do CCBEU na promoção da cultura americana e no ensino da língua inglesa. “É uma parceria de décadas que proporciona ao público a oportunidade de conhecer melhor a cultura americana e aprender inglês”, afirmou. Ela ainda mencionou a expectativa em torno da COP 30, a ser realizada em Belém. “Acho que o CCBEU pode ser um parceiro importante para nós, preparando a cidade para a COP 30, com muitos visitantes dos Estados Unidos chegando no próximo ano”, disse, destacando a importância de programas sobre o panorama climático e oportunidades de colaboração entre Brasil e EUA.

Para Thiago Lima, vice-presidente do CCBEU, a celebração reforça a relevância da instituição no cenário cultural e educacional de Belém. “É uma grande alegria celebrar esses 69 anos com a presença da Embaixada Americana aqui. Belém sempre foi uma referência estratégica nas relações com os Estados Unidos, e o CCBEU desempenha um papel importante nesse contexto”, afirmou. Lima destacou ainda as ações culturais do centro, como o teatro e a galeria de arte, que fortalecem a interação entre as culturas locais e internacionais.

Entre os novos sócios do CCBEU diplomados na noite desta quinta-feira (26) estão: Albano Martins, Arthur Siso, Betânia Fidalgo, Clóvis Carneiro, Daniel Silveira, Danilo Cosenza, Eduardo Vasconcelos, Frederico Smith Júnior, Franssinete Florenzano, Guarany Júnior, Ismaelino Pinto, João Paulo Mendes, Leopoldo Couceiro, Lívia Condurú, Luca Mendes, Marcelo Pinheiro, Oscar Pessoa, Paulo Storino, Paulo Vitor Squires, Rose Maiorana, Roberto Xerfan e Sérgio Mendes.