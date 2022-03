Católicos vão orar pela paz mundial na Quarta-Feira de Cinzas

Ao presidir a missa de encerramento do encontro católico Renovai-vos, na Capela do Colégio Santo Antônio, nesta terça-feira (1º), o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, condenou o confronto na Ucrânia e outras formas de violência que contradizem a mensagem do apóstolo Pedro de que se deve ser santo, ou seja, ser cidadãos do bem todos os dias. Acerca da disposição dos católicos orarem pela paz mundial, o arcebispo destacou que o mundo inteiro está refletindo sobre o tema. “O papa convocou para esta Quarta-Feira de Cinzas um Dia Mundial de Orações pela Paz. Nossa parte é essa, nós queremos rezar e pedir que o mundo volte à paz”, acrescentou. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve presente à missa na capela.

A missa contou com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. No Distrito de Icoaraci, a partir das 7h30 esta quarta, será celebrada missa pela paz no mundo, com o Santo Rosário, na Igreja Matriz da Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. A programação será presidida pelo pároco, padre Agostinho Silva.

Encontros

De sábado (26) até esta segunda-feira (1º), paróquias, movimentos religiosos e novas comunidades da Arquidiocese de Belém realizaram eventos da programação Carnaval com Cristo 2022 na área metropolitana da capital paraense. Os encontros católicos contaram com a celebração de missas, adoração ao Santíssimo, momentos de orações e reflexões da Palavra, palestras e muito louvor e serviram de preparação para a Quaresma (período de orações e reflexões) que começa nesta quarta (2), estendendo-se até 10 de abril, antes da Páscoa do Senhor, que ocorrerá no dia 17 de abril.

Um dos eventos foi o Renovai-vos no Colégio Santo Antônio. O coordenador do evento, Wagner Diniz, destacou que o encontro ocorre há 33 anos, e em 2022 teve como tema “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, organizado pela Comunidade Maíra desde o domingo (27) e encerrado nesta segunda-feira (1º).

Com capacidade para 150 pessoas, considerando os protocolos sanitários contra a covid-19, Renovai-vos chegou a ter uma faixa de 2 mil pessoas em 2019 e chegou a reunir, antes, até 10 mil participantes

“Nós temos uma série de eventos, temos em torno de 15 eventos acontecendo neste Carnaval, reunindo jovens e adultos. É a Igreja que se prepara para a Quaresma; então, o evento é feito em função da Quaresma que começa amanhã (2), e a Quaresma é tempo de preparação para a Páscoa. Nós esperamos participação, vivência do Evangelho”, afirmou dom Alberto Taveira Corrêa.