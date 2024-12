Católicos se reúnem em retiro para passar a virada do ano

A noite de réveillon é marcada por um momento de reflexão, vibração, festas e orações. Há quem goste de passar esse momento em família, em festa, na praia e também em retiros espirituais. Em Belém, algumas comunidades religiosas se organizam para promover esse momento mais íntimo com Deus.

Pela primeira vez o Setor Juventude da Arquidiocese de Belém está realizando o Réveillon da Juventude, que será uma madrugada inteira de atividades, shows, adoração e Santa Missa. Será uma madrugada de ação de graças pelo ano que se passou e também de testemunhar a alegria que vem de Jesus. A expectativa é de 200 jovens participando, além de famílias, padres e religiosos/religiosas. A programação será no Santuário São Judas Tadeu, na Alcindo Cacela.

Eduarda Sanches, que faz parte da organização, diz que sua experiência com o serviço a juventude iniciou aos 13 anos, atualmente ela está com 22 anos. “Sou vice- coordenadora do Setor Juventude da Arquidiocese de Belém, realizar essa programação é dar mais uma oportunidade dos jovens terem um encontro com o próprio amor, que é Jesus Cristo. Além de se encontrar, dançar e cantar em um lugar seguro e sadio. Mostrando que para se divertir e ter uma virada de ano inesquecível não precisamos estar em locais que nos colocam em perigo e nos afastam de Deus”, pontua a jovem.

A comunidade católica Shalom realiza o Réveillon da Paz em todo o Brasil e, em Belém, esse encontro já é realizado há mais de 10 anos. Andreia Barros, que faz parte da comunidade católica, explica que para aqueles o retiro é para aqueles que querem passar a virada vivendo o momento de espiritualidade. O encontro acontece no Centro de Evangelização de Belém, que fica na 3 de Maio e também no Centro de Evangelização de Ananindeua, que fica na WE44. A programação começa às 22h. A entrada é gratuita.

“E logo após a Santa Missa a gente vai ter um momento de adoração, onde ali a gente se reúne para estar diante de Deus e pedir as bênçãos para esse ano de 2025. Que seja um ano de muitas bençãos e de muita esperança também. Depois desse momento a gente vai fazer um momento que nós chamamos de Santos. Cada pessoa vai poder tirar o seu santo que vai acompanhar durante todo esse ano de 2025 como um amigo do céu”, explica Andréia.

Esse ano, o encontro aguarda 200 fiéis. Após a celebração, que vai até 1h, todos vão poder seguir para as suas casas e terminar de confraternizar junto com a família.

Réveillon da Juventude

Hora: 22h

Local: Igreja de São Judas Tadeu ( Alcindo Cacela)

Shalom

31 de Dezembro às 22h.

Shalom São Brás (Tv. 3 de Maio, 1618) | Missa e Adoração.



31 de Dezembro às 22h.

Shalom Ananindeua (Tv. WE 44, esq. SN 03) | Missa e Adoração.