Católicos se preparam para a Quaresma, saiba quais as práticas do período que antecede a Páscoa

Para os católicos e outras comunidades cristãs, nesta quarta-feira (2) de Cinzas iniciou a Quaresma, que é o período de 40 dias antes da Páscoa, momento que celebram a ressurreição de Jesus Cristo. O período é marcado por oração, jejum e atos de caridade.

O padre Agostinho Cruz, da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, explicou recentemente sobre os símbolos, ações e significados atribuídos a este momento. "O tempo quaresmal é tempo de luta, de provação, de combate espiritual. Assim, a Igreja oferece aos seus filhos armas próprias para esse combate; são as práticas quaresmais. Ei-las: oração, jejum, esmola, meditação da palavra de Deus, conversão", explicou por meio da assessoria da Arquidiocese de Belém.

De acordo com o calendário da quaresma, o jejum - uma refeição por dia e duas refeições pequenas que juntas não passariam de uma refeição completa - deve ser feito na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa e quem pode fazê-lo: católicos entre 18 e 59 anos. Doentes e enfermos são liberados do jejum. Já a abstinência - evitar comer carne no geral, de mamíferos e aves - é feita na quarta-feira de cinzas, mas também durante todas as sextas do ano, incluindo a sexta-feira Santa. Pessoas acima de 14 anos podem fazê-la.

A advogada Luane Ximenes, 27 anos, é católica e faz parte da Comunidade Católica Shalom. Ela percebe este momento de preparação como uma celebração maior, por isso, acredita que seja necessário muitos dias e disciplina, para esse momento de crescimento espiritual. "Tempo de preparação para a Páscoa e retorno para Deus e para os irmãos, por meio do serviço e da oferta de vida. Jesus que por sua morte e ressurreição nos deu a graça de sermos dignos do céu, nos convida a reviver os mistérios que Ele próprio viveu: o caminho do deserto, a profundidade da vida de oração, o jejum e a penitência", comentou.

Ela conta que vive não só o período, mas ao longo do ano, o que aprendeu com a reflexão das escrituras. "Precisamos ter mais atenção aos que vivem ao nosso redor, aos pobres de bens materiais e espirituais. Durante o ano, com exceção aos dias de Festa Liturgica e tempos especiais como a Páscoa, guardo as sextas-feiras do consumo de carne e realizo jejum a pão e água. No período dos 40 dias, elenco algumas práticas de crescimento espiritual que me auxiliam, pela pena corporal e moral, a ter uma maior resistência sobre as minhas vontades e impulsos", explicou.

Sobre as práticas que Luane destaca, o pároco Agostinho explica como elas podem ser aplicadas. A oração, por exemplo, é o momento em que os cristãos dedicam-se a aumentar o tempo, a prática e a intensidade. "Uma boa prática é rezar diariamente um salmo. Ou rezar todo o saltério no decorrer dos quarenta dias. Pode-se, também, rezar a Via Sacra às quartas-feiras pelas ruas, na sextas-feiras a via sacra do coração de Jesus (Igreja matriz de Icoaraci, às 7h), aos sábados a via sacra das sete dores de Maria (matriz, às 7h), rezar o terço da misericórdia todos os dias às 15h, e participar da adoração eucarística, por aí adiante", disse o padre.

A esmola nada mais é que a caridade fraterna, é exercer a capacidade de ajudar, visitar os doentes, aprender a escutar os outros, reconciliar-se com os demais, disse o padre.

Além da oração, o padre Agostinho destaca a meditação da palavra de Deus e a conversão, como ferramentas importantes para o período da quaresma. "Este é um tempo de escuta mais atenta da palavra. Seria muitíssimo recomendável ler durante este tempo o Livro do Êxodo ou o Deuteronômio ou o Profeta Jeremias e Oséias ou, ainda, um dos Evangelhos ou a Epístola aos Romanos... E, 'Eis o tempo da conversão!' diz-nos a Escritura Santa. Que cada um veja um vício, um ponto fraco, que o afasta de Cristo, e procure lutar, combatê-lo nesta Quaresma. Acima de tudo, leve a sério o tempo da Quaresma, como caminho de conversão para a Páscoa", finalizou.