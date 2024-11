Catedral da Família: maior igreja da IEQ no país realiza 1.500 batismos em um ano, em Belém

A Catedral da Família, maior igreja Quadrangular do Brasil, no bairro do Guamá, em Belém, vem se destacando e ultrapassou a marca de 1,5 mil batismos neste ano de 2024. Em um evento realizado, no dia 24 deste mês de novembro, o pastor Louviral Pereira batizou 429 pessoas que escolheram seguir a cristo e renascer para uma nova vida.

Para a Cataderal da Família, "a fé é capaz de curar, salvar vidas e fortalecer laços espirituais com o divino, sendo o batismo uma das formas mais eficientes para viver plenamente.

Com 26 anos trabalhando na igreja, o pastor Lourival Pereira recorda que tudo começou com 200 pessoas, e hoje, a igreja recebe mais de 10 mil fiéis, ofertando serviços médicos e apoio a comunidade.

"Temos um trabalho de inclusão digital com os jovens da nossa igreja, são aulas gratuitas para os jovens carentes, para entrar no mercado de trabalho, tem um trabalho social também também com as famílias de dependentes químicos, que é o apoio às famílias que têm pessoas drogadas nas suas casas, que a gente apoia, treina para saber lidar com essa situação e também buscando internação para o dependente", conta o pastor Lourival.

Ações de solidariedade

O religioso também falou sobre a importante atuação que a Catedral da Família realizou durante o período da pandemia da Covid-19, atuando na linha de frente para ajudar no combate à doença, e que as ações de solidariedade continuaram após a crise da doença encerrar.

"Fizemos, na pandemia, um trabalho maravilhoso de vacinação em massa. A igreja foi um ponto de vacinação maravilhoso aqui para o nosso povo", relembra. "Também temos um trabalho social de entrega de alimentos todos os dias aqui na nossa igreja para as pessoas carentes do bairro. Parceria com clínicas que ofertamos para os nossos membros consultas grátis, exames grátis em várias áreas da saúde".

Sobre a festa do batismo, como a ocorrida em novembro, o pastor Lourival destaca que muitos jovens, casais, adultos e idosos se sentem totalmente mudados, sendo libertos de vícios e tendo sonhos restaurados. "O batismo é uma festa que acontece na nossa igreja quatro vezes por ano, nós batizamos este ano mais de 1500 pessoas e a intenção com o batismo é promover uma nova identidade cristã na vida das pessoas", afirmou.

“As pessoas têm uma mudança extraordinária, casamentos são restaurados, pessoas são libertas de vícios, começam a ter sonhos, sonhar mais alto porque o evangelho ensina a querer sempre ser melhor naquilo que a gente faz e é um trabalho maravilhoso. Nós cremos que o batismo é uma festa pública que você expõe que Cristo faz parte da sua vida, você se torna o seguidor do Senhor Jesus Cristo”, disse o pastor Lourival.

CRESCIMENTO

A Catedral da família é o maior templo da Igreja Quadrangular de Belém, tem capacidade para mais de 8 mil pessoas com cultos aos domingos e às quartas-feiras. Para o pastor Lourival, a estrutura do lugar é acolhedora para muitas pessoas.

"Nós somos a maior igreja da nossa denominação, a que mais cresceu em estrutura, em ampliação, temos salas todas equipadas para ajudar a nossa juventude a crescer, temos também um berçário maravilhoso, bem equipado, o departamento infantil que cuida das nossas crianças de uma forma muito apaixonante. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um templo de 200 lugares, depois nós construímos um templo de 2 mil lugares e depois nós construímos agora esse novo templo para 8 mil lugares.", conclui.

Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho realizado na igreja, pode acessar a página do instagram @catedraldafamiliaieq ou o perfil do Pastor Lourival (@prlourivalpereira).