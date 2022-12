Caso Yasmin: missa de 1 ano de falecimento será realizada nesta segunda-feira (12)

A influencer e estudante universitária Yasmim Cavaleiro de Macedo, falecida em 2021, ganha missa de 1 ano na próxima segunda-feira (12), às 19h30, na Paróquia da Santíssima Trindade, localizada no bairro de Campina, em Belém. Eliene Cristina Fontes, mãe de Yasmim, espera que mais de 100 pessoas devam participar da missa de um ano da morte da filha.

Em dezembro do ano passado, a influenciadora desapareceu por volta de 22h30 durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. O corpo da jovem foi encontrado no dia seguinte às 12h40, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.

Com a entrega do relatório da Polícia Civil (PC) ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) sobre a morte de Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, sete pessoas que estavam na lancha - incluindo o dono da embarcação Lucas Magalhães - foram indiciadas no caso.A PCPA informou que Lucas foi detido pelos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Segundo o delegado Cláudio Galeno, diretor da Divisão de Homicídios (DH), Lucas assumiu o risco pelo ocorrido ao navegar com a embarcação acima da capacidade de passageiros, não possuir equipamento adequado de salvatagem, além de conduzir a embarcação sem habilitação.

Sobre a fraude processual, a equipe encarregada do caso aponta que, durante o inquérito policial, ficou constatado que Lucas prejudicou as investigações ao adulterar a lancha onde ocorreu o evento em apuração, criando obstáculos à reprodução simulada dos fatos. Quanto ao porte ilegal e disparo de arma de fogo: no dia do ocorrido, o acusado estava armado ilegalmente e, durante a investigação, ficou comprovado que houveram disparos na lancha. Ainda não há definição se os tiros influenciaram na morte da influenciadora Yasmin.