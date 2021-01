Caseiro é assassinado a tiros durante assalto a fazenda

Um caseiro identificado como Antônio Matias foi assassinado a tiros durante a um assalto a uma fazenda pertencente ao ex-prefeito do município de Castanhal (nordeste do Pará), Dr. José Soares. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 6, numa propriedade rural conhecida como Fazenda Marica.

De acordo com informações da Polícia Militar, três assaltantes armados invadiram a propriedade e fizeram o caseiro da propriedade de refém. Durante a ação criminosa, os assaltantes teriam assassinado o caseiro da propriedade.

Após o crime, os policiais militares do 5º Batalhão (5ºBPM) foram acionados para verificar uma ocorrência de balelamento e encontraram o corpo do caseiro no quilômetro 9 do ramal do Bacabal. Um aparelho celular e uma quantia em dinheiro também teriam sido levados pelos criminosos depois de fugirem por uma região de mata. A PM informou que intensificou as buscas na região para tentar identificar e prender os envolvidos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido capturado.

A Polícia Civil , por meio da Delegacia de Castanhal, informou que investiga o crime.