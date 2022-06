Casamento comunitário do Tribunal de Justiça do Estado une 52 casais em Belém

Nesta sexta-feira (10), 52 casais oficializarão a união, por meio do "Casamento Comunitário" promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Será às 8h, no auditório Desa, na sede do TJPA, em Belém. A cerimônia, que beneficia os casais de baixa renda, é vinculada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), em parceria com o Cartório do 2º ofício de Registro Civil Guedes de Oliveira.

A oficialização das uniões será celebrada pela juíza de Antonieta Maria Ferrari Mileo, vice-coordenadora do Nupemec, e pelas juízas Luana Santalices e Ana Lúcia Lynch. Ao final da cerimônia serão sorteados brindes aos recém-casados.

Segundo o TJPA, no início do mês, os casais foram preparados para a festa, onde realizaram ensaios para o dia da celebração, assistiram a palestras para debater sobre os ideais de família, casamento, além de momento para debater a união dos envolvidos.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)