Casamento coletivo reúne 15 casais na Paróquia Santo Antônio de Lisboa neste sábado em Belém

O tradicional casamento comunitário da festividade da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, foi realizado na noite deste sábado (10), com 15 casais. A união matrimonial coletiva faz parte da programação do festejo que iniciou na última quinta-feira (1ª), com programação religiosa e cultural, e segue até o dia 13 de junho. No dia 13 de maio a igreja apresentou o cartaz da festividade 2023 com o tema: “Santo Antônio e o Pão da Partilha, milagre de Amor”. E o lema: "Pão em todas as mesas”.

No começo da noite, por volta das 18h30, a paróquia já estava repleta de convidados dos casais, membros da igreja e demais devotos de Santo Antônio à espera da cerimônia. O frei Rodolfo Pimentel, pároco da igreja de Santo Antônio de Lisboa, comentou sobre a importância do casamento comunitário. “Como nós recebemos essa graça através do nosso padroeiro, de ser popularmente conhecido como um santo casamenteiro, nós atribuímos essa graça também, assim como ele, na sua época, facilitou vamo o casamento daquela noiva, nós procuramos esses casais, que por algum motivo tiveram algum tipo de dificuldade, pessoal, financeira ou qualquer motivo, e ajudá-los para possam chegar hoje aqui e celebrar o seu casamento”, afirmou.

Frei Rodolfo Pimentel, pároco da igreja de Santo Antônio de Lisboa, foi responsável pela missa do casamento comunitário (Fabyo Cruz/Especial para O Liberal)

Os casais são oriundos de diversos bairros da capital paraense, entretanto, a grande parte dos participantes da união matrimonial coletiva era composta por moradores de localidades próximas da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. “Tem casais de vários bairros aqui hoje, eles são de várias partes da cidade, mas a maioria são daqui mesmo dos bairros que acompanham a nossa paróquia”, disse o sacerdote.

A programação religiosa da Paróquia Santo Antônio de Lisboa está dividida em missas diárias e trezenas, às 6h30, 12h, 17h e 19h na capela, localizada na Rua dos Tamoios, 1875; e às 19h, na igreja matriz, localizada na Rua Engº Fernando Guilhon, 943. Também há atrações culturais e venda de comidas típicas na Praça Batista Campos e no Centrão, na rua São Miguel. No dia 13 de junho, dia do padroeiro, os fiéis podem acompanhar a procissão luminosa, pelas ruas próximas à igreja. Após a procissão, haverá um show da banda Nosso Tom.

Dentre as atrações culturais estão as bandas balada kids, Nosso Tom, Virtudão, a cantora paraense Lucinha Bastos e o cantor Pinduca. Neste ano, a festividade traz para o centro de sua reflexão a Campanha da Fraternidade 2023, onde a fome é tratada pela Igreja no Brasil. Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade foi: “Fraternidade e Fome”, e o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer!”.