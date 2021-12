Casamento coletivo oficializa a união de 16 casais LGBTQIA+ em Icoaraci

Dezesseis casais oficializaram a união durante o casamento coletivo LGBTQIA+, promovido pela Prefeitura de Belém. A cerimônia ocorreu na Praia do Cruzeiro, distrito de Icoaraci, na tarde de sábado (11).

A auxiliar de logística Rose Gomes, 28, participou do evento e oficializou o relacionamento de 12 anos com a escovista Adriana Rodrigues, 30, na presença da filha, Fabrícia Gomes, 8. "Esse casamento é de extrema importância não só pra nós, mas também para outros casais que fazem parte dessa cerimônia linda. Sabemos que a luta é muito grande e sabemos que temos muitos caminhos a percorrer. Hoje nós estamos dando um passo fundamental", declarou.

Para a escovista Adriana Rodrigues, 30, o casamento delas representa amor e resistência. A mãe de Adriana, a autônoma Cristiane Rodrigues, estava feliz e emocionada ao ver a filha realizar o sonho de oficializar a relacionamento com a companheira Rose Gomes. "Era o sonho dela, casar e ter uma cerimônia. A gente sabe que há muito preconceito, o mundo ainda não aceita a diversidade. Nós, como pais, temos que apoiar os sonhos dos nossos filhos. E eu tô muito feliz de ver ela casar. Ela sendo feliz, eu fico feliz", disse Cristiane.

Rose Gomes é representante do Instituto Márcia Guimarães Arruda, que intermediou os serviços de cartório para a validação do casamento. "Procuramos ajuda da Prefeitura Municipal de Belém, juntamente a Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), para estreitarmos esse laço e conseguir proporcionar esse evento a tantos outros casais que não têm condições de arcar com a parte cartorária e de fazer uma cerimônia como essa", explicou.

Para o casal Josué Mendes, 29, e Enderson Ferreira, 42, realizar o sonho de oficializar a união, que para eles carrega o símbolo da resistência, é um momento único. “Nós nunca tínhamos visto essa oportunidade na Prefeitura de Belém para a população LGBTQIA+. Nós quebramos aqui muitas barreiras e preconceitos. E o que a gente quer é apenas ser respeitado, porque nós também amamos. Toda forma de amor é válida. Viva a diferença", disse Enderson emocionado.

Comemoração

Após a oficializar a união, os 16 casais, padrinhos e familiares puderam comemorar com brinde, coquetel e o tradicional bolo oferecidos pela Prefeitura de Belém e o Coletivo Sapato Preto. "Esse momento está sendo muito especial para todos os casais que procuraram a CDS e o Instituto Márcia Guimarães. Estou muito emocionada. Foram muito desafios durante esses dias, sabemos que ocorrem vários impedimentos por causa do preconceito, mas hoje nós estamos promovendo o casamento que é muito importante para a nossa sociedade LGBTQIA+", enfatizou a titular da Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), Jane Gama. O órgão adiantou que em maio há previsão de um segundo casamento LGBTQIA+ pela gestão municipal.