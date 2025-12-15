Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Casa do Pão de Santo Antônio inaugura sala de cinema para promover bem-estar dos idosos

A inauguração está marcada para a próxima quinta-feira (18)

O Liberal
fonte

Instituição está localizada no bairro do Guamá (Foto: Ivan Duarte | Arquivo O Liberal)

A Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio irá inaugurar, na próxima quinta-feira (18) uma sala de cinema para os idosos residentes da Casa do Pão de Santo Antônio, localizada no bairro do Guamá, em Belém. Esse momento será marcado por uma cerimônia de inauguração no Largo de Santo Antônio, às 16h30. O objetivo da iniciativa, segundo a gestão do local, é promover bem-estar por meio do acesso a outras atividades.

Para a diretora-presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio, Socorro Morgado, com a sala de cinema, os filmes poderão permitir que os idosos revivam momentos importantes por meio de imagens e músicas projetadas. Além disso, as obras cinematográficas despertam memórias afetivas e fortalecem a identidade e a história de vida, como enfatiza Socorro.

“Temos atividades diárias para os idosos da casa e o cinema será mais uma a ser incluída na programação.Serão projetados filmes e vídeos com o objetivo de favorecer o estímulo cognitivo do idoso. O cinema representa mais uma forma de carinho e amor para com os idosos da casa, permitindo reviver momentos calorosos e preservar a dignidade”, reforça Socorro Morgado.

E ainda, a gestora explica que, para além dos acolhidos do Pão de Santo Antônio, a iniciativa também pode atender outras pessoas - de fora da instituição. “A princípio, a sala de cinema será destinada aos residentes da casa. No entanto, futuramente, pretendemos receber idosos de outras comunidades para assistirem aos filmes nesse espaço. Essa iniciativa será benéfica para a cultura e contribuirá também para o estímulo cognitivo de idosos externos à instituição”, relata Socorro.

Sobre a Casa do Pão de Santo Antônio

A Casa do Pão de Santo Antônio foi fundada em 13 de janeiro de 1930. Ela começou com uma promessa de Ernestina Cerqueira Magalhães a Santo Antônio, depois que o marido dela se recuperou de uma doença séria. Desde então, a instituição virou um lugar importante para abrigar idosos na capital do Pará. Hoje, ela cuida de cerca de 70 moradores.

A instituição é privada, sem fins lucrativos, e se mantém por meio das mensalidades dos residentes, doações privadas e promoções. De acordo com Socorro Morgado, diretora-presidente da instituição, o objetivo é oferecer aos residentes convívio com pessoas da mesma idade, assistência integral e um ambiente acolhedor. A rotina diária é estruturada para promover o bem-estar e inclui cuidados médicos e atividades nas áreas física, cognitiva, terapêutica e espiritual.

