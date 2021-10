Casa de Plácido não acolherá romeiros do Círio 2021

Em 2021, como no ano passado, a Casa de Plácido não poderá acolher os romeiros que chegam a Belém de vários municípios nestes dias que antecedem à Grande Procissão, no domingo (10). Conforme ocorreu em 2021, o local permanecerá fechado atendendo as recomendações dos órgãos de segurança para evitar aglomerações por causa da pandemia da covid-19.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) tem reiterado para os promesseiros que acompanhem a programação do Círio 2021, pelas redes sociais da Arquidiocese e Basílica, TV Nazaré e TV Círio (canal do YouTube), e conversem com os párocos de suas regiões para escolherem a melhor forma de pagarem suas promessas, sem precisar fazer este deslocamento.

A Casa de Plácido foi inaugurada em 31 de maio de 2010, e rápido se tornou um espaço de referência para milhares de pessoas que chegam à capital paraense, após longas caminhadas pela BR-316, no mês de outubro, principalmente nos dias que se aproximam do Círio. A grande maioria integra caravanas.

De acordo com a Diretoria da Festa, em 2019, último ano de acolhimento antes da pandemia, foram feitos cerca de 15 mil atendimentos em 15 dias de festividade, com 85 mil refeições servidas, entre café da manhã, almoço, merenda e jantar.



Organização Pública inicia estratégias para ordenar o entorno da Basílica de Nazaré

A coordenação de Organização Pública, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), deu início, nesta segunda-feira (4), a operação Círio 2021 fiscalizando o uso dos espaços públicos por trabalhadores informais e permissionários. Segundo a Seurb, busca-se o cumprimento dos protocolos sanitários específicos para se evitar o aumento da contaminação de covid-19.

A secretaria informou que as ações atuam especialmente em volta da Basílica, para garantir o livre acesso às calçadas e na Praça Santuário. O coordenador da Organização Pública, Rafael Braga, afirmou que a missão é conversar e orientar os permissionários para que trabalhem com as vendas sem comprometer o direito de ir e vir das pessoas que frequentam o Santuário.

A ação estratégica foi montada para atender a diversas denúncias e solicitações sobre aglomeração de ambulantes no entorno da Basílica, inclusive por parte da Diretoria da Desta.

“Estaremos aqui durante toda essa semana, com equipes de fiscalização em dois turnos, uma pela manhã e outra que pegará à tarde e ficará até o início da noite. Para, junto com os demais órgãos de segurança pública, dar o suporte técnico necessário para se fazer cumprir o ordenamento público, com base nas leis municipais que compõem o código de posturas, além de orientar sobre a importância de se cumprir os protocolos sanitários para se evitar a propagação da covid 19”, conclui Rafael Braga.

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, ressaltolu que a Seurb está com todas as equipes nas ruas. "Infelizmente, a pandemia ainda não terminou. Façam suas demonstrações de fé à Nossa Senhora de Nazaré. Estamos fazendo a nossa parte para que seja um Círio iluminado e de paz e organização”, disse o secretário.

SERVIÇO

As denúncias sobre poluição visual e desrespeito ao Código de Posturas do Município podem ser feitas na sede da Ordem Pública, no 1º andar da Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, ou pelo WhatsApp (91) 98488-4200.