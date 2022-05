Casa do Pão de Santo Antônio inicia Trezena em homenagem ao santo

O mês de junho se aproxima, e com ele ganha destaque a devoção aos santos deste período do ano, como ocorre com relação a Santo Antônio. Para homenagear o padroeiro, a Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, iniciará, nesta terça-feira (31), uma Trezena aproveitando o próprio espaço da Casa. A programação se estenderá até 13 de junho, dia dedicado ao santo. No entanto, o começo das orações será marcado com a Coroação de Nossa Senhora no último dia do Mês Mariano, todo ele dedicado à Maria, Mãe de Jesus.

A programação desta terça-feira contará com a Trezena às 16 horas. Em seguida, o cônego Vladian Alves, pároco da Paróquia da Santíssima Trindade, presidirá a missa às 16h30. Ao final desta cerimônia religiosa, será realizada a Coroação de Nossa Senhora, na presença dos fiéis, na Capela do Pão de Santo Antônio.

A instituição atende 55 pessoas que se encontram hospedadas na sede da avenida José Bonifácio com a Paes e Souza.

"Na Trezena, serão feitas orações a Santo Antônio, em louvor, em agradecimento pelas graças alcançadas por intercessão do santo. A Trezena seguirá até o dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, quando, então, será celebrada missa e realizada uma procissão pelos setores da Casa", destaca a vice-presidente do Pão de Santo Antônio, Ruth Lobato. A presidente da instituição, Socorro Morgado, coordena os preparativos para a programação religiosa.