Parte de casa desaba durante temporal no bairro do Canudos, em Belém

Parte da parede de uma casa de alvenaria desabou na tarde desta quarta-feira (2), durante a forte chuva que atingiu Belém. O imóvel está localizado na avenida Gentil Bittencourt, entre as travessas Teófilo Condurú e 2ª de Queluz, no bairro do Canudos. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo o proprietário da residência, que conversou com a equipe de reportagem do Grupo Liberal, a casa já apresentava sinais de infiltração. No momento que parte da estrutura caiu, uma pessoa da família estava próxima e conseguiu correr antes de ser atingida.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e, de acordo com o morador, orientou que todos deixassem a residência imediatamente, devido ao risco de desabamento completo. A família, agora, está se preparando para sair do imóvel e já começou a encaixotar seus pertences. O proprietário relatou que a família vive no local há mais de 40 anos e nunca tinham passado por algo parecido. Eles teriam que se dividir e ir para a casa de familiares.

A Defesa Civil também deve acompanhar a situação para avaliar os danos, verificar os riscos estruturais e adotar as medidas necessárias, inclusive uma possível interdição da área e inspeção nos imóveis vizinhos.