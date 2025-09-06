Capa Jornal Amazônia
Casa das Onze Janelas: ponte entre história e cultura da Amazônia

A curadoria da Casa é pensada de forma a valorizar a produção artística da região, muitas vezes em diálogo com obras vindas de outras partes do país

O Liberal
fonte

Casa das Onze Janelas. (Carmem Helena | O Liberal)

Erguido no século XVIII, o prédio que abriga hoje o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, no centro histórico de Belém, guarda em suas paredes mais do que a beleza da arquitetura colonial, carrega história e produção artística da Amazônia.

Desde a inauguração como espaço cultural, em 2002, a Casa das Onze Janelas tem como missão promover e difundir a arte brasileira moderna e contemporânea, por meio de exposições temporárias e ações educativas que fortalecem o diálogo entre artistas locais e de outras regiões do Brasil.

"A casa proporciona visibilidade à produção local, inserindo-a em debates mais amplos sobre a arte nacional", explica Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais. Segundo ele, o espaço atua em complementaridade aos outros dois museus vizinhos, o Museu de Arte Sacra e o Forte do Presépio, compondo o chamado Complexo Feliz Lusitânia, núcleo histórico e simbólico da fundação de Belém.

Curadorias diversas e arte acessível

A curadoria da Casa é pensada de forma a valorizar a produção artística da região, muitas vezes em diálogo com obras vindas de outras partes do país. Exposições são organizadas tanto por curadores locais quanto por nomes convidados de outras instituições, garantindo um olhar plural sobre a arte contemporânea brasileira.

A preocupação com a acessibilidade também é central na programação. Todas as exposições que passam pelo espaço precisam incluir em seus projetos estratégias que garantam o acesso universal às obras. "Tem sido um desafio constante, mas necessário. Estamos empenhados em tornar nossos museus cada vez mais acessíveis", afirma Sobral.

Mais que museu: um espaço vivo

Além das exposições, a Casa das Onze Janelas também promove atividades culturais em sua área externa, como shows, apresentações musicais e debates. O restaurante Casa do Saulo, que funciona no local, se tornou ponto de encontro para moradores e turistas, que buscam gastronomia regional em um ambiente histórico.

“Nunca tinha visto um lugar tão confortável e agradável”, disse a visitante Brenda dos Santos, de 22 anos, que veio de Macapá e se encantou com o espaço.

Para o advogado José Carlos, de Maricá (RJ), a experiência foi completa: “Achei lindo, perfeito. A comida é sensacional, e o acolhimento como visitante foi excelente”.

“Eu já tinha vindo aqui antes. Há alguns anos, eu visitei, mas foi pela parte de fora. Ainda não tinha entrado na sala de exposição. Não sabia o que tinha de programação, não conhecia o restaurante. Hoje eu dediquei a uma visita mais completa. Consegui almoçar, agora estou vendo a exposição. Achei bem completo, assim como outros espaços que têm aqui em Belém. É encantador tanto para quem mora quanto para quem vem de fora. Achei incrível a arquitetura”, disse a jornalista Adriana Martins, de 43 anos.

“Sem preservação histórica, sem preservar a cultura, o que somos, como funcionamos enquanto sociedade, a gente não é nada. A gente se perde. Então, é fundamental que tenhamos espaços dedicados a preservar e gerar reflexões. É para isso que servem espaços dedicados à cultura e à arte”, disse Adriana Martins.

image Adriana Martins, visitante da Casa das Onze Janelas. (Ivan Duarte | O Liberal)

Patrimônio histórico e futuro sustentável

O prédio da Casa das Onze Janelas já foi Hospital Militar Real, arsenal do exército e, durante a ditadura militar, centro de encarceramento de presos políticos. Requalificado no início dos anos 2000, hoje representa a arquitetura civil dentro do trio simbólico da cidade, ao lado do Forte e do Museu de Arte Sacra.

Com a aproximação da COP30, que será realizada em Belém em 2025, o espaço já se prepara para receber o projeto Vozes do Oceano, da família Schurmann, voltado para debates sobre arte, sustentabilidade e mudanças climáticas. Exposições já estão sendo programadas para 2026 e 2027, reforçando o papel da Casa como referência nacional.

“É um espaço que desperta grande interesse de instituições de fora, pelo valor simbólico e pela qualidade de suas ações”, afirma Armando Sobral.

Serviço:

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Endereço: Complexo Feliz Lusitânia, Belém – PA

Funcionamento:

Terça a quinta-feira: das 9h às 14h

Sexta a domingo: das 9h às 17h

Entrada gratuita

