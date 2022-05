Cartilha orienta unidades de saúde em Belém sobre testes para as Hepatites

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) publicou uma cartilha para orientar as unidades de saúde, em Belém, sobre o trabalho de prevenção das hepatites virais. Com informações da Agência Belém.

Segundo a Sesma, o documento norteia as unidades municipais que executam testes rápidos das Hepatites B (HBsAg) e C (HCV), bem como, aborda o trabalho de projetos e ações externas onde ocorrem as testagens rápidas.

De nome 'Cartilha - Fluxo municipal testagem e acompanhamento das Hepatites B/D e C em Belém', o documento também orienta sobre o fluxo de atendimento e tratamento das Hepatites B e C.

A Sesma informa que o documento resulta de colaboração entre os profissionais de vigilância e notificação das Hepatites Virais, do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS), das Referências Técnicas de Laboratório e de IST/Aids e Hepatites Virais, com apoio da Coordenação Estadual de Hepatites Virais da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e com diagramação da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Sesma.

Resultados positivos para Hepatites

Conforme a Sesma, qualquer pessoa que realizar os testes rápidos para Hepatite B (HBsAG) e (HCV) e receber o resultado positivo (reagente) em qualquer um destes testes deverá ter sua notificação realizada.

A pessoa também deve ser encaminhada ao Centro de Atenção à Saúde nas Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia) para continuidade da investigação sobre o grau de infecção, através de exames de diagnóstico e consultas com a equipe multiprofissional do espaço. O setor de farmácia da Casa Dia realiza a dispensação, ou seja, a entrega de medicação para as pessoas em tratamento.

Coordenador da Referência Técnica de IST/Aids e Hepatites Virais pela Sesma, Edgar Barra informa que o documento tem uma linguagem simples tanto a profissionais quanto para população. A intenção, segundo ele, é que as pessoas saibam com clareza o que fazer em caso de teste positivo para as hepatites e sobre a continuidade do tratamento, se necessário.

Atualmente, somente em casos graves e casos de transplante do fígado, é que os usuários devem ser encaminhados, via sistema de regulação à Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Mulher grávida

Os casos de gestantes com teste positivo (reagente) para Hepatite B, também devem ser imediatamente comunicados à Coordenação de Imunização da Sesma, no Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS), para que ocorram procedimentos de atenção à mulher e ao bebê, visto que é um parto de risco.

O coordenador Egar Barra enfatiza que tanto adolescentes quanto idosos devem realizar, de forma constante, a testagem rápida para as ISTs. "Em sua maioria são infecções silenciosas, em que, muitas vezes, os sintomas iniciais são negligenciados. Por isso, somente realizando, a testagem é possível obter o diagnóstico em tempo oportuno. Ou seja, a tempo de realizar todos os acompanhamentos e medicações necessárias para seguir em frente com saúde", frisou Edgar.