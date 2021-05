Cartaz do Círio 2021 é apresentado aos fieis na cerimônia da subida ao Glória

Nesta segunda-feira (31) a Basílica Santuário completa 15 anos desde que foi elevada a essa categoria e, para lembrar a data, como acontece desde então, recebe também a cerimônia de Coroação de Nossa Senhora e a subida da imagem original da Virgem de Nazaré ao Glória, nicho projetado na parte superior do Altar-Mor da igreja. Um dos momentos mais esperados pelos fiéis que acompanham a celebração, além da chance de renderem homenagens à imagem original, é a apresentação do Cartaz do Círio, que este ano evoca a paz e a saúde nos lares em tempos de pandemia.

Em mensagem divulgada pouco antes da abertura da cerimônia, a Diretoria da Festa ressaltou que, diferente dos cartazes impressos e distribuídos em anos anteriores, o deste ano destaca a cor branca como fundo em alusão à paz que, juntamente com a saúde, é do que o mundo mais precisa neste momento. Além disso, a cor branca está relacionada com o sagrado e indica, na figura do lírio, a pureza da Virgem Maria. Já o ouro aplicado ao manto de Nossa Senhora é uma referência ao sol, à luz que a fé representa na caminhada dos fiéis.

Para celebrar os 150 anos desde que foi declarado padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco instituiu o ano de 2021 como o Ano de São José, e ainda como o Ano da Família, inspirações que também estão presentes na escolha do cartaz do Círio. Além disso, os ramos que se projetam ao fundo da figura de Nossa Senhora de Nazaré lembram a configuração do pulmão, o que remete às milhares de pessoas que têm sido vítimas da pandemia da covid em sua face mais dolorosa.

"Onde quer que chegue um cartaz do Círio de Nazaré de 2021, colocaremos em prática a recomendação de Jesus aos discípulos: “Em qualquer casa em que vocês entrarem, digam primeiro 'a paz esteja nesta casa!” (Lc 10,5). Esta é a palavra a ser dita por quem entregar o cartaz!", diz o texto assinado pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, entregue na abertura da programação.

Foi dele a condução da missa que marcou a cerimônia de Coroação de Nossa Senhora e a subida da imagem original da Virgem de Nazaré ao Glória, no Altar-Mor da Basílica Santuário. Hoje (31), completam-se 15 anos da elevação da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré à Basílica Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém.

"Todos nós temos o desejo de celebrar o Círio de Nazaré em sua forma habitual, na certeza de que cada ano ele é mais expressivo e maior em número de participantes, assim como na devoção do povo de Deus. E é confiando na proteção da Virgem Maria, que a Diretoria do Círio está preparando mais uma edição dessa festa, sem, contudo, prescindir das normas de saúde pública que estiverem vigentes até a data prevista para a grande procissão, em 10 de outubro", destacou o arcebispo.

A celebração reuniu integrantes do Clero, Diretoria da Festa, a Guarda de Nazaré e dezenas de fiéis, obedecendo aos protocolos sanitários contra a covid-19. A cerimônia de descida e subida da imagem original ocorre somente duas vezes ao ano: uma em maio, no mês dedicado à Maria, e a outra na véspera do Círio, em outubro.