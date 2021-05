Cartaz do Círio 2021 será apresentado na segunda-feira (31)

O cartaz do Círio 2021 será apresentado ao público na próxima segunda-feira (31), a partir das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré. A informação foi confirmada pela Diretoria da Festa, que informa ainda que a celebração contará, novamente, com a presença de fiéis.

O evento será antecedido por missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa e a subida da Imagem Original de Nossa Senhora ao Glória.

Em 2020, a cerimônia com a presença do público foi suspensa por conta da pandemia, e a apresentação foi apenas virtual. Mas desta vez, os devotos poderão estar presentes na tanto na missa, quanto na cerimônia de subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao monumento do Glória. De acordo com a diretoria, todos os momentos respeitarão "as recomendações atuais dos órgãos de saúde e as limitações de público da Basílica".

Assim como no ano passado, segue suspensa a apresentação e distribuição dos cartazes na Praça Santuário, ocorrida pela última vez em maio de 2019. Além disso, a cerimônia também poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Círio, o canal do Círio no Youtube; pela TV Nazaré; e pelas redes sociais da Basílica Santuário.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Será obrigatório o uso de máscaras e haverá aferição da temperatura na entrada do Santuário. Dentro da Basílica, os fiéis precisam guardar distanciamento social e não serão permitidas aglomerações em frente ao altar.

CRIAÇÃO DO CARTAZ

Pelo 30º ano consecutivo, a criação do cartaz é da agência Mendes Comunicação e tem fotografia de Walda Marques. Esta é a terceira vez que Walda fotografa a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para o cartaz do Círio. A primeira foi em 2005 e a segunda em 2014. O convite foi feito pelo casal coordenador do Círio 2021, Albano e Ana Paula Martins. “Sou muito grata pelo convite, de poder receber a imagem de Nossa Senhora aqui no meu estúdio, com saúde, e repartir meu trabalho com tanta gente. O cartaz de 2005 tem a água e o Glória em destaques, já o de 2014 trouxe o oratório. A expectativa é grande para o deste ano”, destaca a fotógrafa.