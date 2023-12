Carros colidem frontalmente no estacionamento do Mangueirão neste domingo, 17

Uma colisão frontal entre dois automóveis, no lado B do estacionamento do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, no bairro do Bengui, em Belém, deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo (17). O acidente ocorreu por volta das 15h30. As informações foram confirmadas à reportagem de O Liberal por uma fonte ligada ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará. O estádio recebe, desde o sábado (16), atrações musicais do Festival Psica, a programação no local encerra hoje.

Conforme informou o bombeiro militar, os veículos trafegavam em alta velocidade no estacionamento do Mangueirão, quando ambos tentaram desviar para o mesmo lado e acabaram colidindo. Um dos motoristas foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Devido ao impacto, um dos veículos parou na horizontal próximo ao portão do lado B, e a pista precisou passar por lavagem após vazamento de combustível.

“Foi uma lavagem de pista, devido a um acidente automobilístico, os carros deram de frente, foi um acidente frontal. E um dos motoristas passou muito mal, foi levado de ambulância pelo 192, se eu não me engano, direto para o hospital com suspeita de quebrar a bacia”, contou o bombeiro militar. Ainda não há informações sobre os nomes das pessoas envolvidas no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda retorno.