Carro se arrebenta em poste na avenida Júlio César, mas motorista sai caminhando

Um carro colidiu com um poste durante a chuva desta tarde (21) na Avenida Júlio César. O acidente ocorreu em frente ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

O veículo, um Ford K preto, e o poste foram completamente destruídos. O condutor, ainda não identificado, não sofreu nenhum ferimento e saiu caminhando do carro antes de deixar o local, segundo uma testemunha que estava no local.

O Corpo de Bombeiros já isolou o local e a Semob já foi acionada para levantar as informações sobre o ocorrido. O trânsito no sentido aeroporto, lado onde ocorreu o acidente, flui bem na via