Carro fica preso em escadaria após motorista pensar que 'saída' era rampa no bairro do Marco

Um acidente inusitado ocorreu na tarde de quinta-feira (29), na Passagem São Pedro com a travessa Angustura, no bairro do Marco, em Belém. Um motorista de aplicativo tinha deixado uma passageira na via quando, ao tentar sair pela Angustura, o carro ficou preso numa escadaria. Moradores relataram à reportagem que o condutor pensava que o espaço se tratava de uma rampa. Fora o susto, ele não se machucou.

Apesar do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ter sido acionado, moradores da área e um condutor de outro automóvel conseguiram retirar o veículo preso na escadaria.

“Os próprios moradores pegaram uma corda e amarraram em outro carro para poderem retirar o automóvel travado. Por sorte, antes do carro cair na escada, não vinha ninguém pela Angustura. Se não, o acidente teria sido pior”, afirmou uma professora de 48 anos, que preferiu não ter o nome revelado.

O problema, segundo ela, é que outros episódios semelhantes com o que foi registrado na quinta-feira (29), já aconteceram no mesmo local. “Às vezes tem motorista que vem com cautela e tem outros que vem na velocidade. Quando possível, nós sempre avisamos o motorista que não tem saída e o motorista volta logo depois. Uns meses atrás um carro ficou preso na mesma escadaria. O motorista também pensava que a escadaria seria um caminho de saída. Há muito tempo atrás tinha uma placa que sinalizava para o condutor ter cuidado ao tentar sair da passagem”, disse ela.

Além do iminente perigo de mais veículos ficarem presos na escadaria, a docente fala que a Passagem São Pedro também virou uma possibilidade de escapatória de criminosos. “Aqui virou rota de fuga para o crime. Semana passada roubaram uma moto e os criminosos saíram em velocidade pela escadaria”, contou.

Posicionamento da Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que enviará equipe técnica ao local citado para verificar a situação da sinalização e tomar as providências necessárias. Além disso, a Semob também orientou que os condutores "não dirijam manuseando o celular, para que a atenção ao trânsito não seja comprometida, dessa forma evitando riscos e sinsistros".



A autarquia reiterou ainda que, conforme o artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, o que corresponde à infração leve, 3 pontos na CNH e multa de R$ 88,38. E que segundo o artigo 252 do CTB, dirigir manuseando aparelho celular, que consiste em infração gravíssima, somando 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.