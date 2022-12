Carro capota na pista da Marquês de Herval, bairro da Pedreira, neste domingo (4)

Um carro de passeio capotou na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Mauriti e Vileta, no bairro da Pedreira, na noite deste domingo (4). As primeiras informações sobre o acidente são de que não houve vítimas, somente danos materiais.

"Eu passei na hora, ou foi distração ou bebida, ele/ ela saiu batendo os carros estacionados a esquerda e capotou a direita. Só espero que tenha sido SÓ prejuízo material, porque o acidente foi feio. O pior de tudo, os carros a esquerda todos na calçada, se reclamarem já estão errados", declarou uma internauta nas redes sociais acerca do acidente.

Muita gente compareceu ao local do acidente. Vídeos feitos no local mostram pessoas recolocando o carro na pista asfáltica. Órgãos de Segurança Pública monitoraram a situação.