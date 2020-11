Carro capota e mata jovem em acidente na BR-316

Como resultado de um violento acidente ocorrido há pouco na rodovia BR-316, Km 8, sentido Belém-Ananindeua, em Ananindeua, em frente à loja Havan, uma adolescente acabou morrendo no local. A vítima, identificada como Tainá Moraes Dias, 16 anos, teria sido projetada do carro enquanto o veículo capotava na via. Havia cinco pessoas a bordo do carro (dois homens e três mulheres), que era conduzido por um homem. Eles seguiam viagem para o município de Colares. Policiais militares e técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves compareceram ao local.

De acordo com o 2º tenente PM Jonatan Wesley, o acidente envolveu um carro Gol branco que transitava em alta velocidade pela BR-316 quando, em um retorno, o veículo acabou se chocando contra a mureta de proteção na pista.

(Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Com a batida, o carro capotou por diversas vezes. "Uma das pessoas, infelizmente, veio a óbito; as demais estão todas conscientes, com sanidade física e mental", disse o tenente Wesley.

Ele relatou que, segundo pessoas que se encontravam no local do acidente, "ela chegou a sair do veículo durante essas capotagens que ele sofreu". A guarnição da PM estava passando em ronda pela área, quando foi acionada após o acidente ter ocorrido por volta das 20 horas.