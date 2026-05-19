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Carro capota e atinge poste no bairro do Umarizal, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (19)

O Liberal
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Carro capota e atinge poste no bairro do Umarizal, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um carro de passeio capotou e atingiu um poste de energia elétrica na manhã desta terça-feira (19) no bairro do Umarizal, em Belém. O acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da travessa Dom Romualdo de Seixas com a rua João Balbi. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo com as rodas para cima após a colisão. Não há informações sobre feridos.

De acordo com as informações iniciais, o poste de energia elétrica atingido não sofreu danos estruturais. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Quando a Polícia Militar chegou ao local, apenas o automóvel capotado estava na via, o que impossibilitou confirmar se outro veículo teria participado da ocorrência.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro aos ocupantes do carro. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Agentes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) realizaram o isolamento da área e atuaram no controle do fluxo de veículos para evitar novos acidentes no trecho. A PM também esteve presente para dar apoio à ocorrência e auxiliar na segurança do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e aguarda o retorno.

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