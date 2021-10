Carro capota com motorista na avenida Conselheiro Furtado, em Belém

Um carro particular capotou com o motorista dentro, na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 14h, na avenida Conselheiro Furtado, entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém. Testemunhas relatam que ele colidou com outro veículo e que apenas o condutor que capotou sofreu ferimentos leves.

O acidente provocou um engarrafamento longo na avenida. Até por volta das 16h, o trânsito ainda seguia com restrições no trecho, conforme informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), por meio do Twitter.