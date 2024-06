Carro cai em canal no bairro do Jurunas, em Belém

Um motorista perdeu o controle do carro de passeio no bairro do Jurunas e caiu com o veículo dentro do canal, na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Jurunas. Chovia na hora do ocorrido. Não há informações, até então, sobre o estado de saúde do condutor.

O homem que gravou a cena diz: "acabou de acontecer um acidente aqui na frente da UPA do Jurunas. O carro passou direto, não deu tempo de fazer a curva".

No início do vídeo, é possível ouvir uma voz, dizendo espantanda: "de novo". O que dá a entender que acidentes semelhantes não são raros no local.

Nas imagens, se vê o carro branco com a parte da frente toda submersa no carro, e vários homens ao redor observando a cenda.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações à Semob e ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.