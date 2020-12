Carro bate em cano de esgoto e espalha fezes em estacionamento de shopping

A tubulação de esgoto de um shopping no bairro do Reduto, em Belém, foi danificada após um acidente. Segundo informações, um carro teria batido em um cano localizado na saída do estacionamento.

E esse carro que perdeu o controle e bateu na caixa de gordura na descida do estacionamento do shopping Boulevard! pic.twitter.com/hSreknKbn8 — Amanda Mendes (@amandammendes_) December 2, 2020

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria e aguarda novas informações.