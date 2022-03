Carreta tomba com bois e um deles invade hospital em Barcarena

Na noite desta segunda-feira (8), uma carreta com 36 bois vivos tombou na Rodovia da Integração, no município de Barcarena, na Mesorregião Metropolitana de Belém. O motorista não ficou ferido e relatou que o veículo apresentou problema em uma das rodas e virou com o peso da carga viva. Alguns animais conseguiram escapar da carroceria e correram pela pista em direção ao bairro Beira Rio. Um deles, inclusive, invadiu um hospital da cidade.

O Departamento de Trânsito de Barcarena fechou a rodovia, como medida de segurança. Na fuga, um dois animais conseguiu entrar no Hospital Municipal da cidade que fica perto da área do acidente. O voi não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A carga saiu de uma fazenda em Barcarena com destino ao porto da CDP, em Vila do Conde, onde seria embarcada em um navio. O Demutran informou que a Minerva Foods, empresa responsável pela exportação do gado, providenciou outro caminhão para retirar os bois do local. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para averiguar a causa do acidente.