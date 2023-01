Carreta que transportava lancha atinge fiação e inclina poste de luz em Belém; via é interditada

No início da tarde desta terça-feira (3), um incidente envolvendo uma carreta e um poste de luz fez com que o trânsito ficasse provisoriamente interditado na avenida Conselheiro Furtado, no trecho entre a travessa 9 de Janeiro com a avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, em Belém. O veículo, que transportava uma lancha, atingiu a fiação de energia elétrica, inclinando o porte de energia.

Por conta do acidente, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram acionados para dar apoio ao trânsito no local, que foi desviado na Conselheiro Furtado com a 9 de Janeiro. Pelo risco de tombamento, a área ficará isolada até a conclusão do trabalho da equipe da Equatorial, na substituição do poste.