Carreta emperra em valeta de acostamento e deixa trânsito lento na BR-316

A parte traseira da carroceria de uma carreta deslizou e tombou sobre o acostamento que margeia a pista direita da BR-316, na saída de Marituba. O acidente ocorreu quando o motorista do veículo tentava fazer o retorno para seguir em direção à saída do município. Por conta do deslizamento o trânsito da rodovia ficou mais lento.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estão no local organizando o fluxo de veículos enquanto aguardam o guincho para a retirada da carreta. Mais informações em instantes.