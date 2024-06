Carreta derruba postes e deixa mais de 4 mil moradores sem energia no bairro do Guamá

Uma carreta derrubou dois postes de energia elétrica na manhã desta terça-feira (25), ao trafegar na Rua dos Mundurucus na esquina com a travessa Segunda de Queluz, no bairro do Guamá, em Belém. Por conta do episódio, moradores da área estão sem luz. Segundo a Equatorial Pará, 4.851 clientes estão com o fornecimento comprometido. Residentes disseram à redação integrada de O Liberal que o condutor do automóvel de carga não parou depois que derrubou os postes. Apesar do susto, ninguém se feriu.

No local, é possível observar os postes arriados, assim como os cabos de alta tensão. O vendedor ambulante José Trindade dos Santos, de 75 anos, conta que o caso ocorreu após às 10h30. Ele mora perto do local e estava em casa na hora do acidente. “ Foi acionada a Equatorial logo em seguida. Isso (falta de energia) não vai ser resolvido agora. Primeiro vão ter que tirar esses postes e colocar outros postes para poder fazer o serviço ”, contou.

Assim como José, o aposentado Abelardo Lopes de Souza não presenciou o ocorrido. “ Estava em casa tomando um banho quando aconteceu o acidente. Depois de uma hora vim pra cá pegar um vento (local do sinistro), porque faltou energia. Uma carreta esbarrou nos fios, saiu arrastando (postes) e foi embora”, disse. “Até na Terra Firme está sem energia ” , continuou Souza .

Em nota, a concessionária informou que está com suas equipes no local trabalhando para a normalização do fornecimento de energia. Além disso, a Equatorial informou que fará o isolamento do circuito que atende a região e que, após esse momento, " o número de clientes com o serviço suspenso temporariamente será de 695 ". " No endereço, as equipes também levantam os materiais necessários para realizar a substituição dos postes atingidos o mais breve possível ", informou.