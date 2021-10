Carreata vai homenagear Nossa Senhora de Aparecida nesta segunda, em Belém

Nesta terça-feira (12), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens ocorrem no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que fica na avenida Pedro Miranda. A festividade começou no dia 3 e tem o tema “Fazei tudo o que ele vos disser”.

Nesta segunda (11), às 19h, terá a Santa Missa, que será seguida de carreata com a Imagem jubilar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O trajeto é pelas ruas do bairro da Pedreira, com o intuito de aproximar a santa das pessoas, sobretudo do bairro onde a comunidade de Aparecida está.

Na terça-feira (12), dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Santuário ficará aberto para visitação durante todo o dia, com missa às 7h, 9h, 11h. 12h, 17h e 19h. Todas as celebrações regem os cuidados previstos nas orientações pelas autoridades sanitárias e orientações da Arquidiocese de Belém, em combate à pandemia de covid-19, como informa nota da Arquidiocese de Belém.

"Estão sendo mantidos durante todas as celebrações o distanciamento social, controle de acessos respeitando o limite de até 50% da capacidade, o uso permanente de máscaras e disponibilização de álcool, número maior de missas e transmissão da programação pelas redes sociais das paróquias", conclui a nota.

Confira o percurso da carreata:

Igreja Matriz

Pedro Miranda

Alferes Costa

Visconde de Inhaúma

Angustura

Antônio Everdosa

Barão do Triunfo

Mauriti

Rua Nova

Rua do Acampamento

Saldanha Marinho

Timbó

Antônio Everdosa

Chaco

Pedro Miranda

Praça Eneida de Moraes

Curuzú

Marquês de Herval

Canal da Antônio Baena

Vileta

Visconde de Inhauma

Mauriti

Pedro Miranda

Igreja Matriz