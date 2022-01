Carreata saúda Dom Bosco, padroeiro da Juventude, em Belém

Uma carreata saiu às ruas do bairro do Reduto e imediações, em Belém, neste domingo (30), para que fiéis pudessem louvar São João Bosco, padroeiro da Juventude, cujo dia em homenagem a este personagem da Igreja Católica transcorre nesta segunda-feira (31). A imagem do santo foi saudadada com entusiasmo por famílias e moradores em geral na frente das casas, neste período de cuidados sanitários por causa da pandemia da covid-19. A manifestação de fé foi organizada pela Capela do Colégio Dom Bosco, que iniciou festividade no dia 23 para se encerrar nesta segunda.

Logo após a missa das 7 horas, a carreata saiu pelas ruas do centro da capital paraense, ou seja, nos bairros do Reduto, Campina e Nazaré.

São João Bosco, padroeiro da Juventude, é saudado em Belém (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (31), a Missa Solene será celebrada na paróquia e presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, que também por vocação tem a inspiração salesiana.

Ananindeua

No Município de Ananindeua, na Igreja de São João Bosco, pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Graças, a Missa Solene nesta segunda-feira (31) será celebrada às 19 horas, sob a presidência do pároco Francisco Alves de Lima.

A Arquidiocese de Belém reforça que todas as celebrações nas paróquias regem os cuidados previstos nas orientações pelas autoridades sanitárias e orientações da própria Arquidiocese em combate à covid-19. Essa iniciativa abrange o uso permanente de máscaras e disponibilização de álcool em gel, número maior de missas e transmissão da programação pelas redes sociais das paróquias.

Dom Bosco faleceu em Turim, na Itália, em 32 de janeiro de 1888. Ele foi beatificado em 1929 e canonizado pelo papa Pio XI, em 1934. São João Bosco foi um sacerdote católico italiano.