Carreata marca o encerramento da Festividade de São Jerônimo, em Icoaraci

Será realizado nesta sexta-feira, 30, o encerramento da Festividade de São Jerônimo, em Icoaraci, no distrito de Belém. Às 18h, haverá a última peregrinação com a imagem do santo, na casa do diretor da festa, Mauro Moraes. Em seguida, ocorrerá a carreata pelas ruas do distrito, com saída e retorno para o barracão Hunkpame Izô Berioman, na travessa Soledade, bairro da Agulha. A programação inclui ainda alvorada de fogos e, posteriormente, um toque ao santo e a Xangô.

A festividade teve início na primeira semana deste mês, com o tema “São Jerônimo, que seu modelo de Fé nos inspire a ser perseverantes na oração”. Ao longo de todo o mês de setembro, foram realizadas visitas às residências e realização de ladainhas, um momento de oração e reflexão do evangelho.

São Jerônimo é sincretizado com Xangô na Umbanda. Em honra a esse santo, celebra-se a fé e a religiosidade. A tradição foi iniciada por dona Oneide Silva dos Reis (in memorian), que começou celebrando São Jerônimo em seu terreiro por mais de 40 anos.

Com a morte da matriarca em 2022, seu neto, Mauro Moraes, deu continuidade à festividade. Dona Oneide deixou para a família não só uma pequena imagem de São Jerônimo, mas também todos os ensinamentos e a fé.

Mauro Moraes, diretor geral da festividade, comentou que a expectativa é que a festa seja muito maior que ano passado. "Uma data que começou com minha amada avó, Oneide Silva dos Reis. Nesse ano, nossa expectativa é fazer uma festa linda, cheia de axé e fé em nosso santo milagroso. Espero que possamos manter nossa fé inabalável no nosso santo glorioso", disse.

Matheus Moraes, coordenador geral da festividade, destacou sobre os pedidos dos fiéis. "Nossa programação se estendeu ao longo de setembro com peregrinações, onde levamos a imagem de São Jerônimo nas casas dos fiéis, em terreiros de amigos e parceiros. Fazendo orações, pedidos. Para que São Jerônimo interceda pelas graças. Encerra dia 30 de setembro, no dia do santo padroeiro", detalhou.

Confira o percurso da carreata de encerramento da Festividade de São Jerônimo:

Travessa Soledad, 533; rua 15 de Agosto; travessa Itaboral; rua Coronel Juvêncio Sarmento; travessa São Roque; rua Siqueira Mendes; travessa do Cruzeiro; rua 15 de Agosto; travessa Pimenta Bueno; rua Padre Júlio Maria e travessa Soledad, 533.