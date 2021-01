Carreata em Belém pede a saída de Bolsonaro da presidência da República

Uma carreata, organizada por várias entidades, associações de classe e partidos políticos, reúne mais de 100 carros na manhã deste sábado (23) na Doca de Souza Franco. A 'Carreata Fora Bolsonaro' começou por volta das 9h30, após uma concentração marcada para as 9h.

Com faixas e cartazes, os participantes fazem um buzinaço pedindo a renúncia do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou que o Congresso Nacional tome as medidas necessárias para a abertura de um processo de impeachment contra o chefe do Executivo.

Raquel Bricio, do movimento Unidade Popular, disse que foram feitas 100 bandeiras e as 100 já foram distribuídas ainda ontem. "Há gente chegando à cerreata e querendo bandeiras, mas não há mais", avaliou.

Ato passará por toda Belém e encerra na praça da República (Igor Mota / O Liberal)

Buzinaço percorre Belém



O ato percorre a avenida Visconde de Souza Franco e segue pela Marechal Hermes, até Ver-o-Peso, de onde segue pela 16 de Novembro e Almirante Tamandaré, até a rua Gama Abreu. De lá, o ato segue pelas avenidas Nazaré, Governador Magalhães Barata, José Bonifácio e Duque de Caxias, voltando pela avenida Almirante Barroso e Governador José Malcher até a Praça da República.

O ato em Belém integra uma rede de carreatas, marcadas para hoje em outras capitais e várias outras cidades do País. A meta das programações é “exigir a saída de Bolsonaro da Presidência da República”.

A redação integrada de O Liberal traz mais informações da carreata ao longo da manhã. Acompanhe.