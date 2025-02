Carnaval: MPPA realiza campanha de proteção de crianças e adolescentes contra violência sexual

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) aderiu, nesta semana, à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval 2025. Com o slogan “Pule, Brinque e Cuide – unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, a ação busca conscientizar a sociedade para o enfrentamento da violência sexual, exploração sexual e trabalho infantil durante a folia.

A campanha apontou alguns tópicos importantes, como: a prevenção e fiscalização sobre a venda e uso de álcool por crianças e adolescentes; o estímulo à identificação e notificação do desaparecimento de crianças de forma rápida; e ainda o chamamento pela vacinação de crianças para curtirem a folia de forma segura e protegida.

Todo esse movimento integra a ação nacional “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, campanha permanente de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescente. A iniciativa disponibiliza materiais para ampla utilização e divulgação pelos parceiros interessados em contribuir com a campanha. A ação é realizada por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ).

A promotora de justiça Mônica Freire explica que a campanha foi pensada para o período do Carnaval visando dar visibilidade a pautas trabalhadas pela rede de proteção durante todo ano. "O Ministério Público do Estado Pará, por meio do centro de apoio operacional da infância, encaminhou o material para todos os promotores para divulgarem nos seus municípios de atuação", explica.

"A campanha visa reforçar temas importantes como vacinação, proibição de venda ou distribuição de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, exploração sexualmente e trabalho infantil. As ações consistem em dar publicidade dos temas nos canais oficiais e distribuição de material impresso", completa a promovida.

Também de acordo com Mônica Freire, abordar o assunto nesta época é ainda mais essencial. "O carnaval é uma festa que reúne um grande número de pessoas. A publicidade dos temas nesse período terá uma maior capilaridade. Passar em um local e ver um cartaz ou acessar o Instagram lembrando da necessidade de vacinar crianças impulsiona os pais a assegurarem esse importante direito à saúde. Da mesma forma, o alerta para proibição de venda de bebida a crianças", reforça.